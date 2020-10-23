Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Serdar Ortaç'tan sonra şimdi de...
Hezimeti yaşayan Ermenistan'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Karabağ'da önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Serdar Ortaç dahil Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.
11 dilde yayın yapan kurumun Türkçe sitesinde Alp Kırşan ve ünlü aşçı Burak Özdemir'in fotoğrafları da yer aldı.
23.10.2020 09:07
- Son Güncelleme: 23.10.2020 09:16
Ermenistan Kamu Radyosu internet sitesi, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'da aldığı ağır yenilgilerin ardından skandal bir propaganda taktiğine başvurdu.
Ünlü popçu Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı habere yerleştirildi.
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