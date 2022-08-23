Türk SİHA'ları korkusu Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe aldırdı! İsrail ve Rum kesiminden Türkiye karşıtı anlaşma! Yunan manşete böyle taşıdı
Yunanistan'ın Türk SİHA'larından korkusuna İsrail'den alacağı konuşulan Demir Kubbe için Rumlar Tel Aviv'le anlaşmaya vardı. Yunan medyası söz konusu gelişmeyi 'İsrail komandoları Kıbrıs'a iniyor-Senaryo Türkiye'ye karşı' başlıklarıyla sayfalarına taşıdı. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la işbirliğini giderek artıran İsrail ordusu, 2022 yazında da yine Kıbrıs adasındaydı.
Tarih, 12 Mart 2021. Doğu Akdeniz'i kontrolü altında tutmak isteyen İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa ile birlikte sahneye çıktı. Denizaltılar ve savaş gemilerinin de yer aldığı 'savaş oyunu'nda helikopterler havalandı, Noble Dina adlı tatbikat Kıbrıs adasından Girit'in doğusuna kadar uzanıyordu.
Tarih, 12 Mart 2021. Doğu Akdeniz'i kontrolü altında tutmak isteyen İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa ile birlikte sahneye çıktı. Denizaltılar ve savaş gemilerinin de yer aldığı 'savaş oyunu'nda helikopterler havalandı, Noble Dina adlı tatbikat Kıbrıs adasından Girit'in doğusuna kadar uzanıyordu.
TÜRKİYE'NİN KARŞISINDAKİ ADALARA SPIKE NLOS
Kıbrıs'ta bunlar yaşanırken, Atina ve Tel Aviv yönetimleri arasında tarihin en büyük askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Kalamata'da Yunan pilotları eğitmeye başlayan İsrail ordusu, 22 yıl boyunca tüm Yunan Hava Kuvvetleri'ni eğitimden geçirecekti.
Yunan medyası, ayrıca, İsrail'den satın alınacak Spike NLOS füze sistemlerinin Türkiye karşısındaki adalara konuşlandırılacağını bildirdi.
32 kilometre menzilli ve hedefle görsel temas kurmadan ateş etme yeteneğine sahip Spike NLOS'ların yanı sıra İsrail'den kiralanacak insansız hava araçlarının Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na konuşlandırılacağı yine Yunan medyasındaki haberlere yansıdı.
2021'in sonbaharında Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın birlikte kiraladıkları araştırma gemisi Nautical Geo Türk kara sularına girince savaş gemileri harekete geçti. Nautical Geo, Türk savaş gemileri tarafından iki kez bölgeden kovuldu.