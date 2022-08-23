Türk SİHA’ları korkusu Güney Kıbrıs’a Demir Kubbe aldırdı! İsrail ve Rum kesiminden Türkiye karşıtı anlaşma! Yunan manşete böyle taşıdı

Tarih, 12 Mart 2021. Doğu Akdeniz'i kontrolü altında tutmak isteyen İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Fransa ile birlikte sahneye çıktı. Denizaltılar ve savaş gemilerinin de yer aldığı 'savaş oyunu'nda helikopterler havalandı, Noble Dina adlı tatbikat Kıbrıs adasından Girit'in doğusuna kadar uzanıyordu.