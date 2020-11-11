Türk SİHA'ları dünya basınında ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki "Sihirli Mermi"
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, sayfalarına taşıdığı Türk SİHA'larını "sihirli mermi" olarak nitelendirdi.
11.11.2020 13:17
- Son Güncelleme: 11.11.2020 13:31
Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. TRT Haber'in haberine göre, David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
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