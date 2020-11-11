Haberler Galeri Dünya Türk SİHA'ları dünya basınında ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki "Sihirli Mermi"

Türk SİHA'ları dünya basınında ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki "Sihirli Mermi"

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, sayfalarına taşıdığı Türk SİHA'larını "sihirli mermi" olarak nitelendirdi.

11.11.2020 13:17 - Son Güncelleme: 11.11.2020 13:31
Türk SİHA'ları ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki Sihirli Kurşun

Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. TRT Haber'in haberine göre, David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk SİHA'ları ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki Sihirli Kurşun

Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi.

Türk SİHA'ları ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki Sihirli Kurşun

Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

Türk SİHA'ları ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki Sihirli Kurşun

Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Türk SİHA'ları ezberleri bozmaya devam ediyor: Zaferinin Arkasındaki Sihirli Kurşun

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti. Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?
Onlardan uzak durun hepsini öldürüyorlar!  'Cluster-5 virüsü dünya çapında paniğe yol açtı | Cluster-5 virüsü nedir?