Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amire kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı
ABD'de bir noel partisinde alkolün dozu fazla kaçırıldı. New York polis departmanının gerçekleştirdiği partide twerk skandalı patlak verdi. McGarry isimli teğmene kadın polisin kucak dansı yaptığı anlar böyle görüntülendi. Kadın polisin dansı sosyal medyada yayılmasıyla amirin başı derde girdi.
24.12.2021 10:27
- Son Güncelleme: 24.12.2021 10:38
Gazeteye konuşan ve kimliği gizli tutulan bir polis, McGarry'nin olayın ardından yaptığı hatayı kabul ettiğini söyledi.