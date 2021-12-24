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Haberler Dünya Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amire kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amire kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

ABD'de bir noel partisinde alkolün dozu fazla kaçırıldı. New York polis departmanının gerçekleştirdiği partide twerk skandalı patlak verdi. McGarry isimli teğmene kadın polisin kucak dansı yaptığı anlar böyle görüntülendi. Kadın polisin dansı sosyal medyada yayılmasıyla amirin başı derde girdi.

24.12.2021 10:27 - Son Güncelleme: 24.12.2021 10:38
Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amirine kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

New York Emniyet Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı partisinde bu sene skandal bir olay meydana geldi.

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Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amirine kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

Mesleğe yeni başlayan kadın polis, amirine twerk dans yapmaya başladı. Bu görüntülerin başta sosyal medya olmak üzere çeşitli yerlerde yayılmasının ardından polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amirine kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

Kadın polis hakkındaki süreç devam ederken, amir McGarry'nin görev yeri değiştirildi.

Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amirine kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

Videoda çaylak polisin McGarry'nin kucağında dans ettiği görülüyor. Dansın bitmesinin ardından Teğmen McGarry, adı açıklanmayan kadına sarılıyor. New York Post, McGarry'nin evli ve çocuklu olduğunu yazdı.

Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amirine kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı

Gazeteye konuşan ve kimliği gizli tutulan bir polis, McGarry'nin olayın ardından yaptığı hatayı kabul ettiğini söyledi.

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