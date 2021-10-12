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Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Türkiye yerli ve milli savunma uçağı SİHA'lar ile dünya gündeminden düşmezken bir ülke daha talip olduğunu açıkladı. BAYKAR ile müzakerelere başladığını açıklayan ülke, 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığını belirtti.

12.10.2021 10:22 - Son Güncelleme: 12.10.2021 10:22
Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

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Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Africa Intellegence haberine göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haberde Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.

Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

7 ülke SİHA almak için sıraya girerken 10 ülke ise Türkiye'nin insansız hava aracı için görüşmeler yürütüyor. İşte Türk SİHA'sı kullanan ülkeler ve ilgilenen ülkeler...

Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Irak haricinde Türk SİHA'sıyla ilgilenen ülkeler ise şöyle; Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan, Malezya.

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