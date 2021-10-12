Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.