Türk dronelarına yeni talip! Bir ülke daha SİHA istiyor!
Türkiye yerli ve milli savunma uçağı SİHA'lar ile dünya gündeminden düşmezken bir ülke daha talip olduğunu açıkladı. BAYKAR ile müzakerelere başladığını açıklayan ülke, 12 adet Bayraktar TB2 almayı planladığını belirtti.
12.10.2021 10:22
- Son Güncelleme: 12.10.2021 10:22
Africa Intellegence haberine göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haberde Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.
Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.
Irak haricinde Türk SİHA'sıyla ilgilenen ülkeler ise şöyle; Fas, Almanya, Sırbistan, İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan, Malezya.