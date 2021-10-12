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Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele için geliştirilen aşılar hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Aşı karşıtlarının attığı bu iddialardan biri de koronavirüs aşılarının kalp spazmına neden olduğu ile ilgiliydi. Aşı karşıtlarının söz konusu iddiasını çürütecek açıklama Kanadalı profesörlerden geldi. Kanada'daki Ottawa Üniversitesi, aşı sonucu kalp spazmı araştırmasını yanlış hesaplama sebebiyle özür dileyerek geri çekti.

12.10.2021 11:26 - Son Güncelleme: 12.10.2021 11:26
Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

Tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor.

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Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

Günlük vaka sayılarının normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden yükselişi endişelere yol açtı. Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

Ancak aşılara güvenenler kadar aşı karşıtlarının sayısı da bir hayli fazla. Özellikle bilim dünyasından doktorların aşı karşısındaki olumsuz makaleleri bu sayıyı da bir hayli yükseltiyor.

Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

Bu duruma da son olarak Kanada'da rastlanıldı.

Aşı karşıtlarının kalp spazmı iddialarını çürütecek özür!

KALP SPAZMI İDDİASI
Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve ilk defa MedRxiv'de yayınlanan çalışmada, korona aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu duyuruldu.

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