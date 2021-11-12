Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

20 SAAT HAVADA KALIYOR

Laszlo, KARAYEL-SU'nun tam otonom kalkış, iniş ve uçuş özelliğinin yanı sıra azami 20 saat havada kalış süresine sahip olduğunu ve söz konusu aracın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını ve fiyatının da rakiplerine oranla daha uygun olduğunu belirtti.