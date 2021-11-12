Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!
Dünya Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki üstün başarılarının ardından SİHA'ları gündeminden düşürmüyor. Bu kez Macar medyası SİHA'ları manşetlerine taşıdı. Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.
12.11.2021 16:44
- Son Güncelleme: 12.11.2021 16:44
'PAPA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.
Laszlo haberinde, Macaristan Savunma Tedarikinden Sorumlu Hükümet Yetkilisi Gaspar Maroth'un mayıs ayındaki bir röportajında, Macar hükümetinin 2018'den beri drone stratejisinin olduğunu ve satın alma konusunda ise birçok Türk firmasını incelediği şeklindeki sözlerine yer verdi.
Macaristan güvenlik güçlerinin Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU'yu tercih edebileceğine dikkati çekti.