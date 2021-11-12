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Haberler Dünya Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

Dünya Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki üstün başarılarının ardından SİHA'ları gündeminden düşürmüyor. Bu kez Macar medyası SİHA'ları manşetlerine taşıdı. Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.

12.11.2021 16:44 - Son Güncelleme: 12.11.2021 16:44
Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

'PAPA'DA GÖRÜNTÜLENDİ
Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı "Türk SİHA'ları Papa'da kendini tanıtıyor" başlıklı haberinde, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU silahlı insansız hava aracının, Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Papa Hava Üssü'nde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

Laszlo haberinde, Macaristan Savunma Tedarikinden Sorumlu Hükümet Yetkilisi Gaspar Maroth'un mayıs ayındaki bir röportajında, Macar hükümetinin 2018'den beri drone stratejisinin olduğunu ve satın alma konusunda ise birçok Türk firmasını incelediği şeklindeki sözlerine yer verdi.

Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

Macaristan güvenlik güçlerinin Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU'yu tercih edebileceğine dikkati çekti.

Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

20 SAAT HAVADA KALIYOR
Laszlo, KARAYEL-SU'nun tam otonom kalkış, iniş ve uçuş özelliğinin yanı sıra azami 20 saat havada kalış süresine sahip olduğunu ve söz konusu aracın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını ve fiyatının da rakiplerine oranla daha uygun olduğunu belirtti.

Türk droneları Macar basınında! SİHA’lar Papa’da göründü!

"TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKIYOR"
Laszlo, "Türkiye'nin drone teknolojisinde lider güç olarak kabul edilmesi bu yarışta Türkiye'yi ön plana çıkarıyor. Bu teknolojinin sahada da kullanılmasının büyük rolü var.

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