Geçtiğimiz ay Blue Origin'le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi
ABD'nin New Jersey eyaletinde uçak kazası yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerden biri geçen ay Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle uzay yolculuğuna çıkan ünlü iş insanı Glen de Vries'ti. Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vries, hobi olarak pilotluk yapıyordu. İşte merak edilen tüm detaylar...
13.11.2021 04:45
- Son Güncelleme: 13.11.2021 04:53
İş insanı Glen de Vries, uzay yolculuğuyla tarihe geçtikten yalnızca 1 ay sonra, 12 Kasım'da New Jersey, Hampton'da içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.