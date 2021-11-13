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Geçtiğimiz ay Blue Origin'le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

ABD'nin New Jersey eyaletinde uçak kazası yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerden biri geçen ay Blue Origin'in New Shepard mekiğiyle uzay yolculuğuna çıkan ünlü iş insanı Glen de Vries'ti. Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vries, hobi olarak pilotluk yapıyordu. İşte merak edilen tüm detaylar...

13.11.2021 04:45 - Son Güncelleme: 13.11.2021 04:53
Geçtiğimiz ay Blue Origin’le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

İş insanı Glen de Vries, uzay yolculuğuyla tarihe geçtikten yalnızca 1 ay sonra, 12 Kasım'da New Jersey, Hampton'da içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz ay Blue Origin’le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

FAA'in ilk raporuna göre uçak "bilinmeyen koşullar altında" meydana gelen kaza sonucu paramparça oldu.

Geçtiğimiz ay Blue Origin’le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

Uçakta De Vries'ın yanı sıra 54 yaşındaki uçuş eğitmeni Thomas Fischer da vardı ve o da hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ay Blue Origin’le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

Daha bir ay önce uzaya çıkan ünlü iş insanının hayatını kaybettiği haberi, uzay yolculuğunu düzenleyen şirketin sosyal medya hesabından geldi.

Geçtiğimiz ay Blue Origin’le uzaya çıkmıştı! Ünlü iş insanı Glen de Vries uçak kazasında yaşamını yitirdi

Yapılan paylaşımda "Ekibimize büyük enerji katan Vries'in ölümüyle sarsıldık" denildi.

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