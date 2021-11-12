SON DAKİKA: Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Çölde önce uçak gemisi şimdi de F-35...
Son dakika haberleri... Çin ve Tayvan arasındaki gerilim dünyayı tedirgin ediyor. Taklamakan Çölü'nden gelen görüntüler başta ABD olmak üzere pek çok ülkeyi tedirgin ediyor. Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bir bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin bulunmasının ardından bölgeden dikkat çeken yeni görüntüler geldi. Bu kez de F-35 savaş uçakları tespit edildi. İşte gelen son dakika görüntüleri...
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim sürerken bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti. Daha önce Çin'in Taklamakan Çölü'nde ABD'ye ait uçak gemisi ve muhrip gemilerin maketlerini inşa ettirdiği iddiası gelmişti. Bu kez de hedef talimi için "F-35" tipi savaş uçaklarının maketlerinin yapıldığı iddia edildi.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, askeri teknoloji dergisi Kanwa International Journal tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Füze Gücünün ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Korla Atış Üssü olduğu iddia edilen bölgede F-35 savaş uçaklarının maketleri tespit edildi.
1000 ila 2000 kilometreye kadar erimi olan füzelerin tüm Japonya'yı menziline alabileceğine dikkat çekilen haberde, PLA'nın bunu ABD Deniz Piyadelerinin Iwakuni Adası'ndaki hava üssüne "F35B", Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin ise Misawa Hava Üssü'ne "F-35A" tipi uçakları yerleştirmesine tepki olarak yaptığı iddia edildi.
ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar, 8 Kasım'da Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin görüldüğü uydu fotoğraflarını yayımlamıştı. Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını, uçak gemilerini hedef alan güdümlü füzeleri test etmek için kullanıldığını kaydetti.