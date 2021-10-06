Dijital diktatör Facebook’tan ne ABD’de ne de başka ülkede hesap sorulamıyor! Dokunulmazlık kalkacak mı?
Sosyal medyada adeta tekel haline gelen Facebook ve bünyesindeki WhatsApp ile Instagram'da yaşanan 7 saatlik kesinti, tartışma ve kuşkuları da beraberinde getirdi. Kullanıcıların verilerinin çalındığı iddiasına tatmin edici cevap vermeyen, algoritmalarla oynayarak nefreti yayan Facebook'tan ne ABD'de ne de başka ülkede hesap sorulamıyor. ABD düzenlemelerin ve yargı kararlarının, sosyal medya devlerini içeriklerden sorumlu tutmaması Facebook gibi şirketleri kural tanımaz hale getirdi. Peş peşe yaşanan skandallar sonrası "dijital diktatörün dokunulmazlığı kaldırılsın" sesleri yükselmeye başladı. Öte yandan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in bir e-ticaret şirketi kurduğu ve kripto para denemesi yaptığı da dahil olmak üzere 5 önemli iddia ortaya atıldı. İşte dünyayı sallayan dijital krizin yansımaları ve çarpıcı gelişmeler.
Kesintinin yaşandığı süre boyunca sorumluluktan kaçıp herhangi bir açıklama yapmayan Facebook ile ilgili sarsıcı bilgiler ortaya döküldü. Daha önce Facebook'ta çalışan Frances Haugen adlı muhbir, şirketin algoritmalar vasıtasıyla küresel kaosu beslediğini ifşa etti.
Frances Haugen, Facebook'un Amerika'da kongre baskınına nefreti körükleyerek destek verdiğini ileri sürdü. Biden'ın başkan seçildiği dönemde Facebook'un nefret ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için kurulan sistemleri devre dışı bıraktığını söyleyen Haugen, şirketin tam aksine algoritmalarla nefreti beslediği söyledi.
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Platformun kar elde etmek için algoritmalarını nefret ve yanlış bilgiyi körükleyecek şekilde dizayn ettiğini vurgulayan Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmeye ittiğini ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük kârlar elde ettiğini belirtti.
HAYATİ BİLGİLERİ KASITLI SAKLIYOR
Facebook muhbiri Frances Haugen, ABD senatosundaki konuşmasında ise şirketin hayati bilgileri kasıtlı sakladığını söyledi. Facebook dışında neredeyse hiç kimse Facebook'un içinde ne olduğunu bilmediğini ileri süren Haugen, "Şirket, kamudan, ABD hükümetinden ve dünyanın dört bir yanındaki hükumetlerden hayati bilgileri kasıtlı olarak saklıyor" dedi.