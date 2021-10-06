Dijital diktatör Facebook’tan ne ABD’de ne de başka ülkede hesap sorulamıyor! Dokunulmazlık kalkacak mı?

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Platformun kar elde etmek için algoritmalarını nefret ve yanlış bilgiyi körükleyecek şekilde dizayn ettiğini vurgulayan Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmeye ittiğini ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük kârlar elde ettiğini belirtti.