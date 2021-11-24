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Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Son dakika haberi... Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı. İşte dünyanın heyecanla izlediği fırlatma anından görüntüler...

24.11.2021 12:04 - Son Güncelleme: 24.11.2021 12:05
Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluşturmayan Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor.

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Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

Fırlatma aracından ayrıldıktan sonra uzay aracının, Dimorphos'un yer aldığı Didymos sisteminin Dünya'ya 11 milyon kilometre yakınlarındayken Eylül 2022'de çarpışmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

DART (Çift Asteroid Yönlendirme testi) misyonu tehlike arz eden bir asteroidin Dünya'ya çarpasını önlemeye yönelik bir gezegen savunmasına dayalı bir teknoloji testidir.

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

DART'ın, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirmek için 'kinetik çarpma' tekniğinin ilk denemesi olacağı ifade edildi.

Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

NASA'nın görevle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu asteroid sistemi, bir uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarpmanın, gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için mükemmel bir test alanıdır.

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