Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı
Son dakika haberi... Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı. İşte dünyanın heyecanla izlediği fırlatma anından görüntüler...
24.11.2021 12:04
- Son Güncelleme: 24.11.2021 12:05
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluşturmayan Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor.
NASA'nın görevle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu asteroid sistemi, bir uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarpmanın, gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için mükemmel bir test alanıdır.