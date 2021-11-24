Tüm dünya heyecanla izledi: NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı

NASA'nın görevle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu asteroid sistemi, bir uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarpmanın, gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için mükemmel bir test alanıdır.