Dünya diken üstünde! Baltık bölgesinde Rusya-ABD karşı karşıya! Rus işgaline karşı NATO ülkeleri...
Rusya ve ABD bir kez daha karşı karşıya! İki dünya devinin karşı karşıya geldiği yer ise Baltık Denizi bölgesi. Rusya'nın Baltık'ta askeri ve siyasi tehditleri artarken dünyayı endişelendiren bir gelişme daha yaşandı. ABD öncülüğündeki NATO ülkelerinin, Letonya'nın Adazi bölgesinde askeri tatbikat başlattığı belirtildi. Bir yandan da Dedeağaç'ı üs gibi kullanan ABD'nin buraya yaptığı sevkiyat başta Türkiye olmak üzere çevre ülkeleri rahatsız ediyor. İşte ABD'nin Letonya ve Dedeağaç'a yaptığı sevkiyatlar...
Ukrayna Savunma İstihbarat Başkanı General Budanov'un Rusya'nın görülmemiş ölçekte bir saldırıya hazırlandığını açıklamasının hemen ardından, bölgeden dünyayı endişelendiren bir haber daha geldi.
Letonya'nın Adazi bölgesinde ABD öncülüğündeki NATO ülkelerinin askeri tatbikat başlattığı, Kansas eyaletinden zırhlı araçlar ve tanklarla çok sayıda Amerikan askerinin de bölgeye geldiği belirtildi.
Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan "Triantaphyllides Kampı"nda gerçekleştirilen tatbikata, geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Bulgaristan ve Dedeağaç'a tırlarla taşınan savaş araçlarına, Amerikan tarafı da katıldı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Roma'da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a Dedeağaç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek "Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki 'Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı.