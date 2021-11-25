Kim Jong-Un'dan ilginç karar: Siyah deri ceket yasaklandı
Yaptığı ilginç açıklamalar ve aldığı bir o kadar ilginç kararlarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilginç bir kararla daha dünyanın gündemine oturdu. 'Kim'in otoritesine meydan okuma' olarak algılandığı sebeiyle artık ülkede hiç kimse Kim Jong-Un'un giydiği siyah deri ceketten giyemeyecek. İşte detaylar...
25.11.2021 18:22
- Son Güncelleme: 25.11.2021 18:29
Yaptığı ilginç açıklamalar ve aldığı bir o kadar ilginç kararlarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilginç bir kararla daha dünyanın gündemine oturdu.
SİYAH DERİ CEKETİ YASAKLADI
Kore'de, Kim'in tarzını taklit etmeyi seven halka bu konuyla ilgili bir yasak getirildi. Kim'le adeta bütünleşen siyah deri ceketin giyilmesi artık ülkede yasak.
Ülkede devlet başkanının giydiği siyah deri ceketlerin sahte versiyonları da oldukça revaçtaydı. Sahteciliğin de önüne geçmek isteyen yönetim, böylelikle bu sorunda da kurtulmuş oldu.
Kim Jong-un bu deri ceketi ilk olarak 2019 yılında ABD Başkanı Donal Trump ile Kuzey Kore'nin nüklerr stoğu konusunda müzakere sırasında giymişti.