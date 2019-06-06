21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi! Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor
ABD'li 21 yaşındaki Lexie Alford, Kuzey Kore ve Yemen gibi dünyanın ziyaret etmekten kaçındığı bölgeleri ziyaret olarak bir rekor kırdı. Lexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şüphesiz şu sıralarda dizisi ile tekrardan konuşulan Çernobil'di. Genç kadın tüm risklere rağmen Çernobil'de terk edilen bölgeyi ziyaret etti. Peki Çernobil'de ne oldu? İşte Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor? İşte İşte Lexie'nin Çernobil ziyaretinden tüyler ürpertici kareler ve Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları...
Dünya genç gezgin Lexie Alford'ı konuşuyor.
ABD'li 21 yaşındaki Lexie Alford, Kuzey Kore ve Yemen gibi dünyanın ziyaret etmekten kaçındığı bölgeleri de ziyaret olarak bir rekor kırdı. Peki Çernobil'de ne oldu? İşte Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor? İşte İşte Lexie'nin Çernobil ziyaretinden tüyler ürpertici kareler ve Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları...