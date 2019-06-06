GaleriDünya

21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi! Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor

ABD'li 21 yaşındaki Lexie Alford, Kuzey Kore ve Yemen gibi dünyanın ziyaret etmekten kaçındığı bölgeleri ziyaret olarak bir rekor kırdı. Lexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şüphesiz şu sıralarda dizisi ile tekrardan konuşulan Çernobil'di. Genç kadın tüm risklere rağmen Çernobil'de terk edilen bölgeyi ziyaret etti. Peki Çernobil'de ne oldu? İşte Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor? İşte İşte Lexie'nin Çernobil ziyaretinden tüyler ürpertici kareler ve Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları...

06.06.2019 11:13 - Son Güncelleme: 06.06.2019 11:41
Çernobil dizisi ile yeniden gündeme gelmişti! 21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi!


Dünya genç gezgin Lexie Alford'ı konuşuyor.

ABD'li 21 yaşındaki Lexie Alford, Kuzey Kore ve Yemen gibi dünyanın ziyaret etmekten kaçındığı bölgeleri de ziyaret olarak bir rekor kırdı. Peki Çernobil'de ne oldu? İşte Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor? İşte İşte Lexie'nin Çernobil ziyaretinden tüyler ürpertici kareler ve Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları...

Çernobil dizisi ile yeniden gündeme gelmişti! 21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi!


Lexie henüz 18 bile değilken dünyanın pek çok ülkesini gezmeye başlamıştı.

Çernobil dizisi ile yeniden gündeme gelmişti! 21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi!


Genç kadın bu tutkusunu sadece Avrupa'yı gezmekle sınırlandırmamak istedi.

Çernobil dizisi ile yeniden gündeme gelmişti! 21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi!


Öyle ki geçtiğimiz sene, savaşın olduğu ve dünyanın en tehlikeli yerleri arasında sayılan Yemen'e bile gitti.

Çernobil dizisi ile yeniden gündeme gelmişti! 21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi!


Çocuk yaşından bu yana gezi listesi yapan genç kadın, turizm acentesi sahibi olan ailesinin de yardımıyla 196 ülkeyi görmeyi başardı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler
Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler