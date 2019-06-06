21 yaşındaki Lexie Alford Çernobil'e böyle girdi! Çernobil’de ne oldu? Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor

ABD'li 21 yaşındaki Lexie Alford, Kuzey Kore ve Yemen gibi dünyanın ziyaret etmekten kaçındığı bölgeleri ziyaret olarak bir rekor kırdı. Lexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şüphesiz şu sıralarda dizisi ile tekrardan konuşulan Çernobil'di. Genç kadın tüm risklere rağmen Çernobil'de terk edilen bölgeyi ziyaret etti. Peki Çernobil'de ne oldu? İşte Chernobyl dizisinde ne anlatılıyor? İşte İşte Lexie'nin Çernobil ziyaretinden tüyler ürpertici kareler ve Chernobyl dizisinde anlatılan facianın detayları...

06.06.2019 11:13 - Son Güncelleme: 06.06.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





