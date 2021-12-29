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Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

Amerika'da bir uçağın içinde, bir kadın maske yüzünden yaşı adamın yüzüne tükürüp hakaretler savurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya FBI bile devreye girmişti. Olayla ilgili soruşturma açılırken dehşet saçan kadının mesleği şaşırttı. Patricia Cornwall isimli kadının Las Vegas Raiders'da eski bir amigo kızı olduğu ortaya çıktı.

29.12.2021 15:38 - Son Güncelleme: 29.12.2021 15:38
Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

Sosyal medyada geçtiğimiz gün yayınlanan bir video, dünyanın gündemine oturdu. ABD'de gerçekleşen olayda Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta kadın yolcu dehşet saçmıştı.

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Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

Patricia Cornwall isimli kadın yolcu, maske takmadığı gerekçesi ile yaşlı bir adama saldırıda bulunmuştu

Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

80 yaşındaki adamı, maske takması konusunda uyaran Cornwall, uyarısının ciddiye alınmamasının ardından yemek yiyen adama vurmuş, tükürmüş ve küfürler yağdırmıştı.

Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

Devreye uçuş ekibi ve yolcular da, tartışma sırasında yaralanmıştı.

Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...

Yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirilen Cornwall, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

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