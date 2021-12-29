Tükürdü, vurdu küfür etti! Uçağı karıştıran kadının mesleği şaşırttı! Amigo kızı...
Amerika'da bir uçağın içinde, bir kadın maske yüzünden yaşı adamın yüzüne tükürüp hakaretler savurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya FBI bile devreye girmişti. Olayla ilgili soruşturma açılırken dehşet saçan kadının mesleği şaşırttı. Patricia Cornwall isimli kadının Las Vegas Raiders'da eski bir amigo kızı olduğu ortaya çıktı.
29.12.2021 15:38
- Son Güncelleme: 29.12.2021 15:38
Sosyal medyada geçtiğimiz gün yayınlanan bir video, dünyanın gündemine oturdu. ABD'de gerçekleşen olayda Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta kadın yolcu dehşet saçmıştı.
Patricia Cornwall isimli kadın yolcu, maske takmadığı gerekçesi ile yaşlı bir adama saldırıda bulunmuştu
80 yaşındaki adamı, maske takması konusunda uyaran Cornwall, uyarısının ciddiye alınmamasının ardından yemek yiyen adama vurmuş, tükürmüş ve küfürler yağdırmıştı.