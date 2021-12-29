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İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

Amerika bir kez daha öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmen skandalına tanık oldu. Amerika'nın Ohio eyaletinde 29 yaşındaki matematik öğretmeni Christina Sosbe, 2018 yılında iki erkek öğrencisini otele götürüp cinsel ilişkiye girdi. Bir yıl hapis cezası alan öğretmenin öğretmenlik lisansı da iptal edildi. İşte iki erkek öğrencisiyle ilişkiye giren Christina Sosbe'nin karıştığı skandal...

29.12.2021 14:43 - Son Güncelleme: 29.12.2021 14:43
İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bir öğretmen ve öğrenci ilişkisi infial yarattı.

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İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

29 yaşındaki öğretmenin iki öğrencisini otele götürüp onlarla ilişkiye girdiğinin öğrenilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

Hakkında soruşturma açılan öğretmen mahkeme tarafından suçlu bulundu. Bir yıl hapis cezası alan öğretmenin öğretmenlik lisansı geçici olarak iptal edildi.

İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

Savcı Gabe Wildman, Sosbe'nin Choffin Kairyer ve Teknik okulun açtığı program kapsamında öğrencilere ders verdiğini, okulun kadrolu öğretmeni olmadığını söyledi.

İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı

Geçen sene de aynı bölgede bir kadın öğretmen, öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği için iki yıl hapis cezası almıştı.

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