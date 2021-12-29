İki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen! Öğretmenlikten atıldı hapis cezası aldı
Amerika bir kez daha öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmen skandalına tanık oldu. Amerika'nın Ohio eyaletinde 29 yaşındaki matematik öğretmeni Christina Sosbe, 2018 yılında iki erkek öğrencisini otele götürüp cinsel ilişkiye girdi. Bir yıl hapis cezası alan öğretmenin öğretmenlik lisansı da iptal edildi. İşte iki erkek öğrencisiyle ilişkiye giren Christina Sosbe'nin karıştığı skandal...
29.12.2021 14:43
- Son Güncelleme: 29.12.2021 14:43