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Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

Dünyanın en büyük yanaklı kadınını görenler gözlerine inanamıyor. 'Yanak kadın' olarak bilinen dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan Anastasia Pokreshchuk yanaklarıyla ilgi çekiyor. Ukraynalı influencer'ın fotoğraflarına ise binlerce beğeni geliyor. Son üç yıl içindeki değişimi paylaşan Anastasia Pokreshchuk isimli influencer normal halini görenler şaşırdı.

30.12.2021 15:43 - Son Güncelleme: 30.12.2021 15:44
Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

Dünyanın en büyük yanaklı kadınını görenler 'yok artık' diyor.

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Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

30 yaşındaki genç model, eski fotoğrafının ve yenisinin yan yana olduğu bir görsel yayınlayarak o büyük değişimi gözler önüne serdi. Ukraynalı influencer, oldukça büyük ilgi çeken değişimi ile dikkatleri üzerine topluyor.

Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

1500 sterlin değerinde yaptırdığı dolgu ile "dünyanın en büyük yanaklarına" sahip olan olan model, yalnızca elmacık kemiklerinin değil, dudaklarının da boyutlarında değişim yaparak oldukça dolgun dudaklara sahip oldu.

Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

Anastasia Pokreshchuk, 30 yaşında ve 33 yaşında olduğu iki farklı fotoğrafı paylaştığında son halinin en iyisi olduğuna dair yorumda bulundu.

Bu nasıl yanak! Dünyanın en büyük yanaklı kadını estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Ukraynalı influencer...

Bu sayede yaptırdığı her işlemden oldukça memnun görünen model, kendisiyle barışık olduğunu ve vücudundaki değişimlerin tümünü isteyerek ve bilinçli yaptırdığını ortaya koyuyor.

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