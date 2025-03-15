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Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

Suriye devriminin 14. ve ilk özgür yıldönümü kutlanıyor. Binlerce kişi çocuk çocuk ellerinde Suriye bayraklarıyla devrimin yıldönümünde sokaklara döküldü. Suriye Arap Ordusu Hava Kuvvetleri de 14. Yıl kutlamalarına katıldı. İşte devrimin yıldönümünden görüntüler...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 16:15
Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

Suriye'de devrimin 14. Yıldönümü kutlanıyor. Binlerce kişi devrimin yıldönümü için sokaklara döküldü.

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

SURİYE DEVRİMİNİN YIL DÖNÜMÜ

61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ilk kez devrimi özgürce kutluyor.

Suriye'de iç savaşın 14. yıl dönümü!

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

ÖZGÜR ORDU DA KUTLAMALARDA

Suriye Arap Ordusu Hava Kuvvetleri de devrimin 14. Yıl kutlamalarına katıldı.

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

Binlerce kişi sokaklara dökülürken güvenliği sağlamak için Emevi Meydanı'nda asayiş personeli görevlendirildi.

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

ŞAM'DA COŞKULU KALABALIK

Şam'da bir araya gelen coşkulu kalabalık ellerinde Suriye baraklarıyla kutlamalara katıldı.

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…

Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

İşte devrimin 14. fakat ilk özgür yıldönümünden kareler…