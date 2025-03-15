Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda

Suriye'de devrimin 14. Yıldönümü kutlanıyor. Binlerce kişi devrimin yıldönümü için sokaklara döküldü.
SURİYE DEVRİMİNİN YIL DÖNÜMÜ
61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ilk kez devrimi özgürce kutluyor.
ÖZGÜR ORDU DA KUTLAMALARDA
Suriye Arap Ordusu Hava Kuvvetleri de devrimin 14. Yıl kutlamalarına katıldı.
Binlerce kişi sokaklara dökülürken güvenliği sağlamak için Emevi Meydanı'nda asayiş personeli görevlendirildi.
ŞAM'DA COŞKULU KALABALIK
Şam'da bir araya gelen coşkulu kalabalık ellerinde Suriye baraklarıyla kutlamalara katıldı.