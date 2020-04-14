Trump'ın tek rakibi Joe Biden'a "tecavüz" suçlaması

JOE BİDEN KAZANDI

Öte yandan, ABD'de yoğun olarak devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yapılan geçen salı yapılan ön seçim sonuçları ilan edildi. AP haber ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday adayları Joe Biden ile Bernie Sanders arasındaki Wisconsin ön seçimlerini Biden yüzde 63'lük oy oranıyla kazandı. Sanders ise yüzde 31 oy alabildi.