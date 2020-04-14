Trump'ın tek rakibi Joe Biden'a "tecavüz" suçlaması
ABD'de kasım ayında yapılacak ABD Başkanlığı seçimleri öncesi Donald Trump'ın tek rakibi olması kesinleşen Joe Biden hakkında eski asistanı tecavüz suçlaması yaptı. Eski asistanının anlattıklarının Biden'ı zor duruma soktuğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceği iddia edildi.
14.04.2020 10:41
- Son Güncelleme: 14.04.2020 10:41
Kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanlığı için Donald Trump'a rakip olması kesinleşen Joe Biden'ın başı tecavüz suçlamasıyla dertte. Eski asistanı Biden'ı zor durumda bıraktı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi olması neredeyse kesinleşen Demokrat Partili Joe Biden'e cinsel saldırı suçlaması geldi. Joe Biden'a yönelik cinsel saldırı suçlamasının sahibi ise eski bir asistanı oldu. Suçlamanın Bernie Sanders'in Biden lehine yarıştan çekildiği açıklamasından hemen sonra gelmesi dikkat çekici bulundu.
ABD'de, Demokratların tek aday adayı olarak kalan Joe Biden'a yönelik eski bir asistanı tarafından cinsel saldırı iddiası ortaya atıldı. Biden, kadınlara yönelik mesafesiz hatta bazen taciz olarak yorumlanan tavırlarıyla sık sık gündem oluyordu.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, 1990'larda Joe Biden'ın Delaware Senatörü olduğu dönemde ofisinde asistan olarak çalışan Tara Reade, Biden'ın o dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Joe Biden'ın seçim kampanya ekibi ise söz konusu iddiayı yalanladı.
Biden, geçen yıl bahar aylarında başkan adayı olacağını açıklamadan önce kadınlara yönelik bazı davranışları sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı.
JOE BİDEN KAZANDI
Öte yandan, ABD'de yoğun olarak devam eden yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yapılan geçen salı yapılan ön seçim sonuçları ilan edildi. AP haber ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday adayları Joe Biden ile Bernie Sanders arasındaki Wisconsin ön seçimlerini Biden yüzde 63'lük oy oranıyla kazandı. Sanders ise yüzde 31 oy alabildi.
Bernie Sanders, söz konusu ön seçimlerden sonraki gün başkanlık yarışından çekildiğini açıklamış ve Biden Demokratların tek başkan aday adayı olarak kalmıştı. Sanders dün yaptığı açıklamada da kasım ayında yapılacak seçimlerde Biden'ı destekleyeceğini ilan etmişti.