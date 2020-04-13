Haberler Galeri Dünya Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi bulunuyor. Bu kabile saldırgan olduğu için vatandaşlar tarafından ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı. Aralarından herhangi biri öldüğünde onu gömdükten sonra kamp yaptıkları yeri terk edip başka bir yere doğru yola çıkıyorlar. Ölülerini de dik olarak gömüyorlar. Böylece ruhunun cennette özgürlüğe kavuştuğuna inanıyorlar. Çok eskilerden beri kendilerini 'Ormanın Kralları' olarak tanımlayan topluluk, maymun eti yiyerek ve çevre köylere ahşap el emeği ürünler verip karşılığında tahıl ve sebze alarak yaşamlarını sürdürüyorlar.



13.04.2020 16:44 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





