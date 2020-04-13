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Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Hint Okyanusu'nda bulunan Andaman Adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası'nda hala ilkel şartlarda yaşamını sürdüren Sentinelese Kabilesi bulunuyor. Bu kabile saldırgan olduğu için vatandaşlar tarafından ziyaret edilemiyor. Öyle ki daha önce gelen bir turisti vahşice öldürdükleri biliniyor. İşte dünyanın en vahşi kabilesinin ilginç yaşamı. Aralarından herhangi biri öldüğünde onu gömdükten sonra kamp yaptıkları yeri terk edip başka bir yere doğru yola çıkıyorlar. Ölülerini de dik olarak gömüyorlar. Böylece ruhunun cennette özgürlüğe kavuştuğuna inanıyorlar. Çok eskilerden beri kendilerini 'Ormanın Kralları' olarak tanımlayan topluluk, maymun eti yiyerek ve çevre köylere ahşap el emeği ürünler verip karşılığında tahıl ve sebze alarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

13.04.2020 16:44 - Son Güncelleme:
Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Burası Hint Okyanusu'nun ortasındaki Büyük Adaman Takımadaları'nın kıyısında bulunan Kuzey Sentinel Adası. Andaman ve yakınklarındaki Nicobar Adaları Hindistan toprağı sayılıyor. Bu yüzden Andamanlı yerlilerin yanısıra bir çok Hintli de bu adalarda yaşıyor.

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Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

SENTITEL KABİLESİ ÇOK TEHLİKELİ

Fakat böyle bir geziyi Kuzey Sentinel Adası'nda asla yapamazsınız. Bu küçük adanın yerlileri diğer kabilelerden çok farklı.

Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Adanın diğer kıyılardan uzak olduğu kesin, fakat Amazonlar'ın ücra bir köşesi gibi ulaşılamaz bir nokta da değil. Fakat ada halkı kayıtlara geçen tarihin başından beri dış dünyayla bağlantıyı reddetmiş.

Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

OKLARLA SALDIRIYORLAR

Amazon Yağmur Ormanları'nda ulaşılması zor alanlara gizlenmiş kabilelerin aksine, aslında Sentinelliler yüzyıllardır bilinen bir toplum. Fakat dışarıdan gelen bağlantı kurma çabalarını oklarla saldırarak uzaklaştırıp herhangi bir yabancı toplumla bağlantı kurmak istemediklerini yüzyıllardır açıkça belli ediyorlar.

Görenler şaşkına dönüyor! İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...

Avrupalı sömürgecilerin daha büyük Andaman Adaları'na yaptıkları ziyaretler ve batık gemiden kurtulup vahşi Kuzey Sentinel Adası'nda hayatta kalmaya çalışanlar haricinde, Sentinel Adası büyük ölçüde bakir kalmış.

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