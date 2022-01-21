Trump'ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...
Trump'ın kızına şok! ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı. Komite, dönemin başkanı Trump ve yardımcısı Pence'in o günkü konuşmasına şahit olan Ivanka Trump'tan konuşmanın ayrıntısını öğrenmek istiyor. İşte haberin detayları...
21.01.2022 09:59
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:59
Bu kapsamda 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı da ifadeye çağırdı.