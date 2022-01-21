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Trump'ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

Trump'ın kızına şok! ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı. Komite, dönemin başkanı Trump ve yardımcısı Pence'in o günkü konuşmasına şahit olan Ivanka Trump'tan konuşmanın ayrıntısını öğrenmek istiyor. İşte haberin detayları...

21.01.2022 09:59 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:59
Trump’ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

ABD'de 6 Ocak 2021'deki kanlı Kongre baskınının yankıları hala sürüyor.

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Trump’ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

ABD tarihine sürülmüş bir kara leke olarak adlandırılan baskının soruşturma süreci de devam ediyor.

Trump’ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

Bu kapsamda 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı da ifadeye çağırdı.

Trump’ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

Komitenin gönderdiği ifade çağrısı mektubunda, "Komite, Başkan Trump ve dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında 6 Ocak sabahı geçen ve sizin de şahitlik ettiğiniz konuşmanın detaylarını öğrenmek istiyor." ifadesine yer verildi.

Trump’ın kızına şok! Ivanka Trump mahkemeye çağrıldı: Şahitlik ettiğiniz olay...

Ivanka Trump, Trump'ın ailesinden söz konusu komiteye ifadeye çağırılan ilk isim oldu.

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