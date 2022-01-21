SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin'in en büyük rakibi Navalny saraydan yeni görüntüleri sızdırdı: Striptiz salonu ve nargile...
Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna savaşın eşiğinde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke liderleri diplomasiye başladı. Rusya'da Putin'in en büyük rakibi olarak görülen Navalny'nin ekibinden yeni bir hamle geldi. Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığı ve Putin'in gizlice yaptırdığını iddia ettiği sarayla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Şu anda hapiste bulunan Navalny'nin ekibinin ortaya saçtığı görüntülere Rus liderin vereceği tepki merak ediliyor. Görüntülerde striptiz salonu ve nargile detayı yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başını ağrıtan saray görüntülerine yenileri eklendi. Karadeniz'de gizlice yaptırdığı iddia edilen konut, ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Bu sarsıntının kısa sürede bitmeyeceği, yeni fotoğraflarla daha ne anlaşıldı.
Rus muhalif Aleksey Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.
Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.