GaleriDünya

Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye duyulan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi, İran'ı kelimenin tam anlamıyla çalkaladı. Tahran yönetiminin peş peşe intikam açıklamalarının ardından, fırtına cuma namazı sonrası koptu. Başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sayıları yüz binleri bulan kalabalıklar sokağa döküldü. ABD'ye öfke kusan göstericiler, Amerikan bayrağı yakıp 'Kahrolsun Amerika' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. ABD'ye duyulan öfke bugün İran gazetelerinin manşetlerine de yansıdı.

04.01.2020 09:13 - Son Güncelleme: 04.01.2020 10:20
Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye olan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

İran gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için 'İslam'ın Büyük Komutanı, 'Yaşayan Şehit' ve 'Süper Kahraman' gibi sıfatlar kullandı.



Gazeteler başta dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere İranlı yetkililerin olaya ilişkin mesajlarına da yer verdi.
İşte İran'da bugün çıkan gazetelerin manşetleri...

Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye olan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

Sobh-i Nov Gazetesi: 'Asileri Yerle Bir Eden Allah'ın Adıyla'

Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye olan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

Şehrvend Gazetesi: 'Seher Vaktinde Veda'

Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye olan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

Afitab Gazetesi: 'İntikam Yakındır'

Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye olan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

Keyhan Gazetesi: 'İntikam!'

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Süleymani'nin cenazesinde ABD detayı! Araçların markası dikkat çekti
Süleymani'nin cenazesinde ABD detayı! Araçların markası dikkat çekti