Süleymani suikastı dünyayı karıştırdı! ABD'ye duyulan öfke İran gazetelerine böyle yansıdı

İran gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için 'İslam'ın Büyük Komutanı, 'Yaşayan Şehit' ve 'Süper Kahraman' gibi sıfatlar kullandı.





Gazeteler başta dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere İranlı yetkililerin olaya ilişkin mesajlarına da yer verdi.

İşte İran'da bugün çıkan gazetelerin manşetleri...