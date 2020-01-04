Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR

Bu gelişmeler ışığında Irak halkında geniş bir kitle tarafından sevilen Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce Iraklı akın etti. Cenaze törenine ise kadınların kederi damga vurdu. Cenaze töreninin düzenlendiği alanda kaydedilen görüntülerde bir grup kadın, Süleymani için gözyaşı döktü.