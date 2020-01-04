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Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta düzenlenen cenaze törenine hüngür hüngür ağlayan kadınlar damga vurdu.

04.01.2020 15:34 - Son Güncelleme: 04.01.2020 15:37
Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

İran ordusunun Orta Doğu'daki beyni olarak adlandırılan General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesi sonucu cenaze töreni düzenlendi. Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan cenaze töreni, İran'da devam edecek.

Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

General Süleymani, yoksulluk ve zam protestoları için halkın sokaklara döküldüğü Irak'ta, hükümete destek vermek ve siyasi otoriteyi korumak için bulunuyordu. Süleymani öte yandan geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinden de sorumlu tutuyordu.

Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR
Bu gelişmeler ışığında Irak halkında geniş bir kitle tarafından sevilen Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce Iraklı akın etti. Cenaze törenine ise kadınların kederi damga vurdu. Cenaze töreninin düzenlendiği alanda kaydedilen görüntülerde bir grup kadın, Süleymani için gözyaşı döktü.

Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

Öte yandan cenaze töreninde sık sık "Amerika'ya hayır" ve "İsrail'e hayır" ile "En büyük şeytan Amerika" sloganları atıldı.

Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar

IRAK HÜKÜMETİ DE CENAZEDEYDİ
Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulundu.

'Gölge Komutan' lakaplı Süleymani, Bağdat'taki törenin ardından memleketi İran'a götürülecek.

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