Süleymani'nin cenazesine damga vuran kare! Hüngür hüngür ağladılar
ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta düzenlenen cenaze törenine hüngür hüngür ağlayan kadınlar damga vurdu.
04.01.2020 15:34
- Son Güncelleme: 04.01.2020 15:37
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADILAR
Bu gelişmeler ışığında Irak halkında geniş bir kitle tarafından sevilen Kasım Süleymani'nin cenaze törenine binlerce Iraklı akın etti. Cenaze törenine ise kadınların kederi damga vurdu. Cenaze töreninin düzenlendiği alanda kaydedilen görüntülerde bir grup kadın, Süleymani için gözyaşı döktü.
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