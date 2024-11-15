Diddy’den hapishane sapkınlığı! Zemindeki deliklerden kadın mahkumları gözetliyor

ABD'de seks ticareti, silah ve hatta insan kaçakçılığı gibi suçlarla yargılanan dünyaca ünlü milyarder rapçi Diddy, hapishanede de skandallara devam ediyor.
DIDDY KOĞUŞUNDAN KADINLARI GÖZETLİYOR
Brooklyn'in Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu yargılanan Sean Diddy Combs'un hapishanedeki koğuşunda bulunan ızgaralardan alt katta hapis yatan kadın mahkumları gözetlediği iddia edildi.
Sam Bankman-Fried ve R. Kelly gibi mahkumlarla aynı hapishanede bulunan Diddy'nin 20 kişilik koğuşta kaldığı belirtiliyor.