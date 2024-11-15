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Diddy’den hapishane sapkınlığı! Zemindeki deliklerden kadın mahkumları gözetliyor

Sapkın rapçi Sean Diddy Combs hapishanede de rahat durmuyor. Seks ticareti, silah ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan milyarder Diddy'nin hapishanedeki koğuşundan kadınları gözetlediği iddia edildi. İşte, Diddy'nin 20 kişilik koğuşu ile ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 14:22
Diddy’den hapishane sapkınlığı! Zemindeki deliklerden kadın mahkumları gözetliyor

ABD'de seks ticareti, silah ve hatta insan kaçakçılığı gibi suçlarla yargılanan dünyaca ünlü milyarder rapçi Diddy, hapishanede de skandallara devam ediyor.

Diddy’den hapishane sapkınlığı! Zemindeki deliklerden kadın mahkumları gözetliyor

DIDDY KOĞUŞUNDAN KADINLARI GÖZETLİYOR

Brooklyn'in Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu yargılanan Sean Diddy Combs'un hapishanedeki koğuşunda bulunan ızgaralardan alt katta hapis yatan kadın mahkumları gözetlediği iddia edildi.

Diddy’den hapishane sapkınlığı! Zemindeki deliklerden kadın mahkumları gözetliyor

Sam Bankman-Fried ve R. Kelly gibi mahkumlarla aynı hapishanede bulunan Diddy'nin 20 kişilik koğuşta kaldığı belirtiliyor.

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