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Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikasta ABD basını yalan haberleri ile damga vurdu. Trump'a suikast düzenleyen saldırganın Mark Violets isimli bir Antifa üyesi olduğu iddia edildi. Violets'in terör örgütü PKK destekçisi bir Antifa üyesi değil, İtalyan bir spor yorumcu olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeni suikastçı ismi ile yeni bir asılsız iddia ortaya atıldı. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirilirken yayımlanan fotoğraflar ise ortalığı fena karıştırdı. İki fotoğraftaki şahısların aynı kişi olmadığı görülürken ABD basını ise resmen fena patladı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 12:21 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 12:21
Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi 1

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen saldırının ardından ABD basını resmen fena patladı.

Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi 2

SALDIRGAN KİM? ABD BASINI FENA PATLADI

Trump'a ateş açan saldırganın 20 yaşındaki Pensilvanyalı Thomas Matthew Crooks olduğu ortaya çıkana kadar ve hatta ortaya çıktıktan sonra dahi ABD basını pek çok asılsız iddianın servisçisi oldu.

Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi 3

ANTIFA ÜYESİ DEDİLER SPOR YORUMCUSU ÇIKTI

Önce saldırganın Mark Violets isimli bir Antifa üyesi olduğu iddia edildi. Terör örgütü PKK'yı da destekleyen Amerikan sol örgütü Antifa iddiası kısa sürede yalanlansa da asılsız iddiaların sonu gelmedi.

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