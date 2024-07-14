Amerikan basını fena patladı! Önce Antifa iddiası sonra saldırgan Thomas Matthew Crooks’un yanlış fotoğrafı! Trump suikastı sonrası skandallar üst üste geldi

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikasta ABD basını yalan haberleri ile damga vurdu. Trump'a suikast düzenleyen saldırganın Mark Violets isimli bir Antifa üyesi olduğu iddia edildi. Violets'in terör örgütü PKK destekçisi bir Antifa üyesi değil, İtalyan bir spor yorumcu olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeni suikastçı ismi ile yeni bir asılsız iddia ortaya atıldı. Saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirilirken yayımlanan fotoğraflar ise ortalığı fena karıştırdı. İki fotoğraftaki şahısların aynı kişi olmadığı görülürken ABD basını ise resmen fena patladı.