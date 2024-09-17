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Lübnan'da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon dikkat çeken MOSSAD sözleri

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Patlama sonrası çok sayıda kişi binlerci kişi yaralanırken, İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Saldırı uzmanlardan tarafından ı 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak değerlendirilirken, Yahudi analist Ronen Solomon'un MOSSAD sözleri dikkat çekti. Peki Lübnan'da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 20:54 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 20:56
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon dikkat çeken MOSSAD sözleri 1

Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi.

Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon dikkat çeken MOSSAD sözleri 2

Askeri uzman Cabir, Lübnan'da 8 kişinin ölmesine ve 2 bin 800 kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının patlaması olayını AA muhabirine değerlendirdi.

Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon dikkat çeken MOSSAD sözleri 3

Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajlara takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.

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