Lübnan'da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon dikkat çeken MOSSAD sözleri

Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan 'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail 'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi.

3

Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajlara takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.