Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks hakkında flaş iddia! FBI ifadesi ortaya çıkardı: Kennedy detayı şoke etti! Gizli Servis İHA’yı da mı görmedi?

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini araştıran FBI, suikastçı Thomas Matthew Crooks'un bilgisayarından çarpıcı bilgiler ortaya çıkardı. Crooks'un Trump'a saldırmadan önce eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastını ve suikastçısı Lee Harvey Oswald'ı araştırdığını ortaya çıkardı. Crooks'un ayrıca, Trump sahneye çıkmadan iki saat önce alanda insansız hava aracı uçurduğunu ortaya çıkardı.