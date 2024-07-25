Trump suikastçısı Thomas Matthew Crooks hakkında flaş iddia! FBI ifadesi ortaya çıkardı: Kennedy detayı şoke etti! Gizli Servis İHA’yı da mı görmedi?

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini araştıran FBI, suikastçı Thomas Matthew Crooks'un bilgisayarından çarpıcı bilgiler ortaya çıkardı. Crooks'un Trump'a saldırmadan önce eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastını ve suikastçısı Lee Harvey Oswald'ı araştırdığını ortaya çıkardı. Crooks'un ayrıca, Trump sahneye çıkmadan iki saat önce alanda insansız hava aracı uçurduğunu ortaya çıkardı.
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a suikast düzenleyen Thomas Matthew Crooks ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
FBI SUİKASTÇININ BİLGİSAYARINI ANALİZ ETTİ
FBI Direktörü Christopher Wray, çarşamba günü yaptığı açıklamada Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un ABD'nin suikastla öldürülen eski başkanı John F. Kennedy'nin vurulmsı ile ilgili ayrıntıları dizüstü bilgisayarından araştırdığını söyledi.
Wray, ayrıca, Trump sahneye çıkmadan iki saat önce mitingin yakınındaki bölgede drone uçurduğunu belirtti.