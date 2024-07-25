ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanırken Filistin yanlısı protestocular ise Washington'a akın etti. ABD Kongresi tarihi utanç gününe sahne olurken Filistin yanlısı protestocular gerekeni yaptı. Protestocular Washington'da çeşmeleri kan kırmızısına boyarken Filistin Gençlik Hareketi ise Netanyahu ile heyetinin kaldığı otele ise yüzlerce böcek saldı.