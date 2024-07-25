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ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanırken Filistin yanlısı protestocular ise Washington'a akın etti. ABD Kongresi tarihi utanç gününe sahne olurken Filistin yanlısı protestocular gerekeni yaptı. Protestocular Washington'da çeşmeleri kan kırmızısına boyarken Filistin Gençlik Hareketi ise Netanyahu ile heyetinin kaldığı otele ise yüzlerce böcek saldı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 09:46 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 09:50
ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Washington ziyaretinde ABD Kongresi'nde konuşma yaparken ayakta alkışlandı ve Gazze'de aylardır devam eden İsrail soykırımına rağmen Netanyahu'nun gördüğü destek ABD'nin utanç günü olarak tarihe geçti.

ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar 2

BİNLERCE PROTESTOCU WASHINGTON'A AKIN ETTİ

Binlerce protestocu Netanyahu ve İsrail'e destek veren ABD yönetimini protesto etti.

ABD'de Netanyahu'ya böcekli protesto!

ABD’de Netanyahu’ya böcekli protesto! Washington’da çeşmeleri kana bulayıp İsrail heyetinin kaldığı otele böcekler saldılar 3

Washington'u adeta İsrail karşıtı protestocular doldurdu.

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