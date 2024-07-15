Simpsonlar yine yanılmadı: Trump suikastını da bildi! Yıllar önceden gelen kehanet: Sahne aynı keskin nişancı aynı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından dünyaca ünlü ABD animasyon dizisi Simpsonlar yine gündeme geldi. Kehanetleri ile ünlü dizinin Trump suikastını da yıllar önce bildiği ortaya çıktı. İşte, gündemi sarsan o olayın yer aldığı sahne…