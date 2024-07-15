Simpsonlar yine yanılmadı: Trump suikastını da bildi! Yıllar önceden gelen kehanet: Sahne aynı keskin nişancı aynı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından dünyaca ünlü ABD animasyon dizisi Simpsonlar yine gündeme geldi. Kehanetleri ile ünlü dizinin Trump suikastını da yıllar önce bildiği ortaya çıktı. İşte, gündemi sarsan o olayın yer aldığı sahne…
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın dün Pensilvanya'da düzenlenen seçim mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından gözler yine Simpsonlar'a döndü.
SIMPSONLAR TRUMP SUİKASTINI DA BİLDİ
Kehanetleri ile gündemden düşmeyen Simpsonlar bu kez de Trump'a düzenlenen suikast girişimi ile gündemde.
Donald Trump'a miting sırasında ateş açılmış ve Trump refleks olarak başını çevirmesi sonucunda suikast girişiminden sadece kulağından yaralanarak kurtulmuştu.