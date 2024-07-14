Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Galler Prensesi Kate Middleton yeniden kamuoyuna çıktı. Londra'da tenis şampiyonası Wimbledon finalini izlemek üzere kızı Charlotte ile yerini alan Kate Middleton, hastalığı hakkında uzun zaman sonra ilk kez açıklama yaptı. İşte, Kate Middleton'ın son hali…
Galler Prensesi Kate Middleton halk içine çıktı. Kanser tedavisi nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaşan 42 yaşındaki Kate Middleton, tenis şampiyonası Wimbledon finalini izlemek üzere yerini aldı ve tenis hayranlarını şaşkına çevirdi.
KATE MIDDLETON KAMUOYUNA ÇIKTI
Kanser tedavisi sırasında ikinci kez kamuoyu karşısına çıkan Kate Middleton, mor renkteki elbisesi ile dikkat çekti.
Middleton'ın sadece All England Lawn Tennis and Croquet Club'a üye olanların alabildiği küçük bir rozet taktığı görüldü.