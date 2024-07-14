SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Galler Prensesi Kate Middleton yeniden kamuoyuna çıktı. Londra'da tenis şampiyonası Wimbledon finalini izlemek üzere kızı Charlotte ile yerini alan Kate Middleton, hastalığı hakkında uzun zaman sonra ilk kez açıklama yaptı. İşte, Kate Middleton'ın son hali…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 17:04 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 17:27
Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu 1

Galler Prensesi Kate Middleton halk içine çıktı. Kanser tedavisi nedeniyle kamu görevlerinden uzaklaşan 42 yaşındaki Kate Middleton, tenis şampiyonası Wimbledon finalini izlemek üzere yerini aldı ve tenis hayranlarını şaşkına çevirdi.

Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu 2

KATE MIDDLETON KAMUOYUNA ÇIKTI

Kanser tedavisi sırasında ikinci kez kamuoyu karşısına çıkan Kate Middleton, mor renkteki elbisesi ile dikkat çekti.

Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu 3

Middleton'ın sadece All England Lawn Tennis and Croquet Club'a üye olanların alabildiği küçük bir rozet taktığı görüldü.

SON DAKİKA