Kate Middleton tekrar sahnede! Kıyafet seçimi dikkat çekti hastalığı hakkında ilk kez konuştu

Galler Prensesi Kate Middleton yeniden kamuoyuna çıktı. Londra'da tenis şampiyonası Wimbledon finalini izlemek üzere kızı Charlotte ile yerini alan Kate Middleton, hastalığı hakkında uzun zaman sonra ilk kez açıklama yaptı. İşte, Kate Middleton'ın son hali…