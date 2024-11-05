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Simpsonlar Kamala Harris’i işaret etti! 24 yıl önce yayımlanan bölüm ABD seçimini mi işaret ediyor?

ABD'de halk 5 Kasım başkanlık seçimi için sandık başında. Kritik seçime saatler kala, kehanetleri ile ünlü Simpsonlar dizisinin 24 yıl önce yayımlanan bir bölümü gündeme damga vurdu. Simpsonlar'ın 2000 yılında yayımlanan bir bölümünde açıkça Demokrat aday Kamala Harris'in işaret edildiği ortaya çıktı. İşte, Simpsonlar'ın Kamala Harris kehaneti...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:18
Simpsonlar Kamala Harris’i işaret etti! 24 yıl önce yayımlanan bölüm ABD seçimini mi işaret ediyor?

ABD'de kritik başkanlık seçimi için nefesler tutulurken Simpsonlar'ın 24 yıl önce yayımlanan bir bölümü yeniden gündem oldu. Kehanetleri ile gündemden düşmeyen Simpsonlar'ın 2000 yılında yayımlanan bölümünde Lisa Simpson'ın kıyafetleri, takıları ve tavrı ile Kamala Harris'i temsil ettiği düşünülürken akıllara "Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını da mı tahmin etti?" sorusu geldi.

Simpsonlar Kamala Harris’i işaret etti! 24 yıl önce yayımlanan bölüm ABD seçimini mi işaret ediyor?

SEÇİM YARIŞI BAŞLADI

ABD başkanlık yarışı için sandık başına geçti. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı

Simpsonlar Kamala Harris’i işaret etti! 24 yıl önce yayımlanan bölüm ABD seçimini mi işaret ediyor?

SIMPSONLAR KAMALA HARRIS DEDİ

Kehanetleri ile ünlü Simpsonlar'da 24 yıl önce yer alan Kamala Harris detayı görenleri şaşkına çevirdi.

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