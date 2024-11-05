ABD'de kritik başkanlık seçimi için nefesler tutulurken Simpsonlar'ın 24 yıl önce yayımlanan bir bölümü yeniden gündem oldu. Kehanetleri ile gündemden düşmeyen Simpsonlar'ın 2000 yılında yayımlanan bölümünde Lisa Simpson'ın kıyafetleri, takıları ve tavrı ile Kamala Harris'i temsil ettiği düşünülürken akıllara "Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını da mı tahmin etti?" sorusu geldi.