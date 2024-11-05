ABD'de kritik başkanlık seçimi için nefesler tutulurken Simpsonlar'ın 24 yıl önce yayımlanan bir bölümü yeniden gündem oldu. Kehanetleri ile gündemden düşmeyen Simpsonlar'ın 2000 yılında yayımlanan bölümünde Lisa Simpson'ın kıyafetleri, takıları ve tavrı ile Kamala Harris'i temsil ettiği düşünülürken akıllara "Simpsonlar ABD'nin yeni başkanını da mı tahmin etti?" sorusu geldi.
SEÇİM YARIŞI BAŞLADI
ABD başkanlık yarışı için sandık başına geçti. Eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı
SIMPSONLAR KAMALA HARRIS DEDİ
Kehanetleri ile ünlü Simpsonlar'da 24 yıl önce yer alan Kamala Harris detayı görenleri şaşkına çevirdi.