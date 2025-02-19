Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! “Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı” iddiası İngiliz basınını karıştırdı

BBC'nin bir belgeselde Hamas'ın kurucu liderlerinden birinin torununa yer verdiği iddiası İngiliz basınını karıştırdı.
SİYONİST BASIN BBC'Yİ HEDEF ALDI
BBC Two'da yayımlanan "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" isimli ve dokuz ay boyunca çekilen belgesel gündeme damga vururken siyonist İngiliz basını BBC'yi Hamas propagandası yapmakla suçladı.
BBC BELGESELİNDE HAMAS LİDERİNİN TORUNU MU OYNATILDI?
Gazeteci David Collier, belgeselde anlatıcılardan biri olan Abdullah isimli küçük çocuğun, Gazze Tarım Bakanı Yardımcısı Dr. Ayman El-Yazuri'nin oğlu ve Hamas'ın kurucu üyelerinden biri olan İbrahim el-Yazuri'nin torunu olduğunu iddia etti.
Siyonist Daily Mail, Collier'ın iddialarını doğrulayamadığını belirtse de yine de BBC'yi açıkça hedef aldı.
BELGESELİN KAMERAMANI DA HEDEFTE!
Daily Mail, ayrıca belgeselin kameramanlarından Amjad El Fayumi'nin 7 Ekim 2023'te Facebook hesabında Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu onayladığını gösteren bir emoji paylaştığını belirtti.
GAZZE'DE 3 ÇOCUK
BBC söz konusu belgeselde İsrail saldırılarından sağ kurtulan üç çocuğun hayatlarına yer veriliyor
Siyonist gazeteci Collier ise belgeselde Hamas liderinin toruna yer verilmesi dolayısıyla BBC için "Medyamızın saflığı, aptallığı ve kibri uzun zamandır ortada. Filistinli propagandacıların miras kanallarımızı Hamas yalanlarını körü körüne 7/24 yayın yapan aptalca yayın organlarına dönüştürmelerine olanak sağladı" ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ BASININDA HAMAS KRİZİ
BBC Televizyonu eski Müdürü Danny Cohen de yayın organını açıkça hedef aldı ve "BBC'nin Hamas terör örgütünün üst düzey bir üyesinin oğluna bir saatlik televizyon yayını verdiği görülüyor" dedi. Cohen, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Ya terörist bağlantılarından haberdar değillerdi çünkü en temel gazetecilik kontrollerini yapmadılar ya da BBC ailenin terörizmle derin bağlantısını biliyordu ve izleyicileri yanlış yönlendirdi."
DAILY MAIL SİYONİSTE MİKROFON UZATTI
Daily Mail, BBC'yi hedef gösterirken "Antisemitizme Karşı Kampanya" Sözcüsü'ne de mikrofon uzattı. Sözcü ise "Eğer bu iddialar doğruysa BBC esasen lisans ücreti fonlarıyla çalışan antisemitik bir soykırım terör örgütünün uzun metrajlı propagandasını yayımlamış demektir" şeklinde konuştu.
BBC'DEN "GAZZE'NİN SESİ OLDUK" AÇIKLAMASI
BBC sözcüsü ise, "BBC'nin daha önce açıkladığı gibi, film Londra'da düzenlendi ve yönetildi, çünkü bağımsız uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin verilmiyor" yanıtını verdi. BBC'nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Film, izleyicilere savaş sırasında Gazze'ye dair nadir bir bakış açısı sunmanın yanı sıra çocukların hayatlarına dair bir fikir veriyor, birçoğu Hamas karşıtı duygular dile getiren diğer Gazzeli sivillerin seslerini duyuyor.