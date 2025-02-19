Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! “Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı” iddiası İngiliz basınını karıştırdı

Siyonist gazeteci Collier ise belgeselde Hamas liderinin toruna yer verilmesi dolayısıyla BBC için "Medyamızın saflığı, aptallığı ve kibri uzun zamandır ortada. Filistinli propagandacıların miras kanallarımızı Hamas yalanlarını körü körüne 7/24 yayın yapan aptalca yayın organlarına dönüştürmelerine olanak sağladı" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDA HAMAS KRİZİ

BBC Televizyonu eski Müdürü Danny Cohen de yayın organını açıkça hedef aldı ve "BBC'nin Hamas terör örgütünün üst düzey bir üyesinin oğluna bir saatlik televizyon yayını verdiği görülüyor" dedi. Cohen, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ya terörist bağlantılarından haberdar değillerdi çünkü en temel gazetecilik kontrollerini yapmadılar ya da BBC ailenin terörizmle derin bağlantısını biliyordu ve izleyicileri yanlış yönlendirdi."