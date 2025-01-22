Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni ve ardından düzenlenen balo magazin gündemine de damga vurdu.
YEMİN TÖRENİNDE BEZOS'UN SEVGİLİSİNE GÖZ DİKTİ
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in, yemin töreninde milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sevgilisi Lauran Sanchez'e "dik dik" baktığı fark edilmişti.
ZUCKERBERG BİR DE FOTOĞRAFINI BEĞENDİ
Çevrimiçi dedektifler Zuckerberg'in Instagram'da Sanchez'in fotoğrafını be��endiğini ortaya çıkardı.
2012 yılından bu yana Priscilla Chan ile evli olan 40 yaşındaki Zuck, Trump'ın Washington'daki yemin töreni sırasında bir dizi teknoloji devinin yanında; eşi Priscilla Chan ve Sanchez'in arasında oturuyordu
DERİN DEKOLTESİ GÜNDEM OLMUŞTU
Geceye yüzlerce ünlü isim ve politikacı da katıldı ancak asıl ilgiyi Sanchez'in derin dekoltesi çekti.
Kadınların çoğu yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek resmi iş kıyafetleri giyiyordu.
Haber spikeri ve Bezos'un nişanlısı olan Sanchez, fırfırlarla ve dantellerle işlenmiş görünür bir büstiyerle birlikte giydiği parlak beyaz bir takım elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
ZUCKERBERG'DEN YORUM YOK
Sanchez'in kıyafeti gündem olurken Zuckerberg'in Kongre Binası Rotundası'na baktığını ve ardından hızla Sanchez'e baktığını gözler önüne seren anlar ise bomba etkisi yarattı.
Serveti 211 milyar doların üzerinde olan Zuckerberg görüntülere ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı.
55 yaşındaki Sanchez, pazartesi gecesi Trump onuruna düzenlenen Starlight balosu öncesinde kendi fotoğrafını paylaştı. Zuckerberg'in Sanchez'in fotoğrafını beğenmesi ise eleştiri yağmuruna tutuldu.
ÇEVRİM İÇİ DEDEKTİFLER FARK ETTİ
Fotoğraf saatler içerisinde 12.000'den fazla beğeni aldı ancak dikkatli takipçiler, diğerlerinin arasından sıyrılan bir ismi fark ettiler: Meta aracılığıyla aktif olarak sahibi olduğu Instagram platformunda sadece "zuck" adını kullanan Zuckerberg.
Gönderide hala beğenisi var.
"ZUCK FOTOĞRAFI BEĞENDİ"
Paylaşımın altında bazı yorumlarda Zuckerberg ile ilgili çok sayıda ifade yer aldı.
Bir kullanıcı "Zuck fotoğrafı beğendi." İfadelerini kullandı. Bir diğeri ise sadece şaka yollu "Zuckerberg'in isteği bu" dedi.
Sanchez, Zuckerberg'in, Chan'ın da yer aldığı yemin törenindeki son paylaşımını beğenmedi.
Çiftin Bezos aracılığıyla arkadaş olduğu ve birbirlerini Instagram'dan takip ettikleri düşünülüyor.
MİLYARDERLER TRUMP'IN YANINDA
Teknoloji devleri, Kasım ayındaki seçimlerde tarihi zafer kazanan yeni Başkan Trump'a yakınlaşmaya başladı.
Bezos yönetimindeki Amazon, Trump'ın göreve başlama fonuna 1 milyon dolar bağışladı ve etkinliği Prime'dan yayımladı.
Zuckerberg'in Meta'sı da fona 1 milyon dolar katkıda bulundu.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, iki lider arasındaki ilk görüşmede, üç saatlik bir akşam yemeğinde başkanla bir araya geldi.
Trump'a en yakın teknoloji devi muhtemelen Tesla, X ve SpaceX'in patronu Elon Musk. Musk, Trump'ın seçim zaferini destekleyen kampanyaya tam 300 milyon dolar harcadı ve hatta birçok mitingde görüldü ve Mar-a-Lago'daki evinde konakladı.