Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi

Çiftin Bezos aracılığıyla arkadaş olduğu ve birbirlerini Instagram'dan takip ettikleri düşünülüyor.

Bir kullanıcı "Zuck fotoğrafı beğendi." İfadelerini kullandı. Bir diğeri ise sadece şaka yollu "Zuckerberg'in isteği bu" dedi.

Paylaşımın altında bazı yorumlarda Zuckerberg ile ilgili çok sayıda ifade yer aldı.

Bezos yönetimindeki Amazon, Trump'ın göreve başlama fonuna 1 milyon dolar bağışladı ve etkinliği Prime'dan yayımladı.

Zuckerberg'in Meta'sı da fona 1 milyon dolar katkıda bulundu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, iki lider arasındaki ilk görüşmede, üç saatlik bir akşam yemeğinde başkanla bir araya geldi.

Trump'a en yakın teknoloji devi muhtemelen Tesla, X ve SpaceX'in patronu Elon Musk. Musk, Trump'ın seçim zaferini destekleyen kampanyaya tam 300 milyon dolar harcadı ve hatta birçok mitingde görüldü ve Mar-a-Lago'daki evinde konakladı.