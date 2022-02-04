Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...
Tribündeki cinsel ilişki Amerika'da olay oldu. Dünyaca ünlü rapçi Kodak Black'i hayranları maç sırasında tribünde sevgilisiyle cinsel ilişki yaparken gördüklerini iddia etti ve görüntüler her yerden paylaşıldı. Black ise bu durumu kabul etmeyerek bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı. Rapçi Black yanlış anlaşılmayı "Sakin olun, nişanlım bana sadece twerk yapıyordu LOL" yazarak düzeltti.
04.02.2022 13:28
- Son Güncelleme: 04.02.2022 13:28
Florida Panthers ile Vancouver Canucks takımı arasında yapılan müsabakayı 15.000 kişilik salonda takip eden taraftarlardan biri de dünyaca ünlü rapçi Kodak Black'di.
Florida Panthers hokey maçında VIP alanında, maçı izleyen ünlü rapçi Kodak Black'i hayranları cinsel ilişkide yakaladıklarını düşündüler.