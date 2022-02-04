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Haberler Dünya Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Tribündeki cinsel ilişki Amerika'da olay oldu. Dünyaca ünlü rapçi Kodak Black'i hayranları maç sırasında tribünde sevgilisiyle cinsel ilişki yaparken gördüklerini iddia etti ve görüntüler her yerden paylaşıldı. Black ise bu durumu kabul etmeyerek bir yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı. Rapçi Black yanlış anlaşılmayı "Sakin olun, nişanlım bana sadece twerk yapıyordu LOL" yazarak düzeltti.

04.02.2022 13:28 - Son Güncelleme: 04.02.2022 13:28
Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Florida Panthers ile Vancouver Canucks takımı arasında yapılan müsabakayı 15.000 kişilik salonda takip eden taraftarlardan biri de dünyaca ünlü rapçi Kodak Black'di.

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Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Florida Panthers hokey maçında VIP alanında, maçı izleyen ünlü rapçi Kodak Black'i hayranları cinsel ilişkide yakaladıklarını düşündüler.

Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Ancak 24 yaşındaki Black, bu iddiaları kabul etmedi ve nişanlısı Mellow Rackz'in kendisine twerk yaptığını söyleyerek sadece dans ettiklerini ifade etti.

Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

İkili, yöneticilerin yakınında oturuyordu. Black, kucak dansının bir videosunu yayınladı ve gönderisine "Uç yaşam tarzı" notunu düştü.

Tribünde cinsel ilişkiye girdi! Rapçi Kodak Black herkesin gözü önünde yaptı! Kucağına alıp...

Black yanlış anlaşılmayı "Sakin olun, nişanlım bana sadece twerk yapıyordu LOL" yazarak düzeltti.

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