Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan'dan kovuldu!
Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan'da şok yaşadı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde gezerek, çektiği seksi pozlarını sayfasında paylaşan Instagram fenomeni Vieira, Vatikan'da hiç ummadığı bir engelle karşılaştı. 34 yaşındaki fenomen yaşananların 'utanç verici' olduğunu söyledi.
05.02.2022 16:26
- Son Güncelleme: 05.02.2022 16:26
Bir Instagram fenomeni, Papa'nın 'fazla seksi' bulduğu kıyafetler giydiği için Vatikan'dan atıldıktan sonra kendisine 'saygısızlık yapıldığını hissettiğini' söyledi.
34 yaşındaki Juju Vieira, geçen Pazar günü Katolik şehir devletine yaptığı ve dar bir elbise ile yüksek çizme giydiği ziyaretinde, kıyafet kuralı ihlali nedeniyle güvenlik tarafından kovuldu.
Vieira, etraftaki turistlerin içinde bölgeden kovulduğunu için yaşananlardan 'utanç duyduğunu' belirtti. Vatikan, hem erkekler hem de kadınlar için katı bir kıyafet kuralına sahip ve açıkta kalan omuzlar ve dizler kesinlikle yasak.