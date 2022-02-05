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Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan'dan kovuldu!

Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan'da şok yaşadı. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde gezerek, çektiği seksi pozlarını sayfasında paylaşan Instagram fenomeni Vieira, Vatikan'da hiç ummadığı bir engelle karşılaştı. 34 yaşındaki fenomen yaşananların 'utanç verici' olduğunu söyledi.

05.02.2022 16:26 - Son Güncelleme: 05.02.2022 16:26
Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan’dan kovuldu!

Bir Instagram fenomeni, Papa'nın 'fazla seksi' bulduğu kıyafetler giydiği için Vatikan'dan atıldıktan sonra kendisine 'saygısızlık yapıldığını hissettiğini' söyledi.

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Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan’dan kovuldu!

34 yaşındaki Juju Vieira, geçen Pazar günü Katolik şehir devletine yaptığı ve dar bir elbise ile yüksek çizme giydiği ziyaretinde, kıyafet kuralı ihlali nedeniyle güvenlik tarafından kovuldu.

Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan’dan kovuldu!

Jam Press'e konuşan Vieira, "Orada çalışan bir beyefendi yanıma geldi ve buranın dua için olduğunu ve düzgün giyinmediğimi söyledi" dedi.

Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan’dan kovuldu!

Vieira, etraftaki turistlerin içinde bölgeden kovulduğunu için yaşananlardan 'utanç duyduğunu' belirtti. Vatikan, hem erkekler hem de kadınlar için katı bir kıyafet kuralına sahip ve açıkta kalan omuzlar ve dizler kesinlikle yasak.

Seksi pozlar veren Instagram fenomeni Juju Vieira Vatikan’dan kovuldu!

Resmi web sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Kadınların kolsuz üstler, kısa üstler veya dar gömlekler giymesi yasaktır. Omuzlar örtülmeli, etek veya elbise giyiliyorsa dizleri kapatmalıdır.

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