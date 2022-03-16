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Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ederken cephede olan eski Ukrayna güzel model Anastasiia Lenna yeni bir fotoğraf paylaştı. "Topraklarımıza kan yazıyoruz" diyerek not düşen Anastasiia Lenna, Rusya'ya kin kustu. İşte Ukraynalı modelin o paylaşımı...

16.03.2022 15:11 - Son Güncelleme: 16.03.2022 15:38
Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

2015 yılında 24 yaşında olan Anastasiia Lenna, Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olmuş, modellik yaparak ün kazanmıştı.

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Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatlar, sivil halkta hareketliliğe neden oldu.

Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

Savaşa katılan Ukraynalılar arasında, Anastasiia Lenna da yer aldı.

Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

"Topraklarımıza kan yazıyoruz" diyerek tüfekle fotoğraf paylaşan Anastasiia Lenna, Rusya'ya kin kustu.

Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı

İşte o paylaşım...

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