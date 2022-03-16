Topraklara kan yazıyoruz! Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna tüfekle fotoğraf paylaştı
Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ederken cephede olan eski Ukrayna güzel model Anastasiia Lenna yeni bir fotoğraf paylaştı. "Topraklarımıza kan yazıyoruz" diyerek not düşen Anastasiia Lenna, Rusya'ya kin kustu. İşte Ukraynalı modelin o paylaşımı...
16.03.2022 15:11 - Son Güncelleme: 16.03.2022 15:38
2015 yılında 24 yaşında olan Anastasiia Lenna, Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olmuş, modellik yaparak ün kazanmıştı.
"Topraklarımıza kan yazıyoruz" diyerek tüfekle fotoğraf paylaşan Anastasiia Lenna, Rusya'ya kin kustu.