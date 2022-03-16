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Haberler Dünya Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: "Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz"

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: "Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Ankara'nın pragmatik bir çizgi izlediğini, yaklaşımının son derece dengeli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getiren Lavrov, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor" açıklamasında bulundu.

16.03.2022 18:35 - Son Güncelleme: 16.03.2022 18:38
Rusya’dan ’Türkiye’ açıklaması: Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Rusya’dan ’Türkiye’ açıklaması: Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz

Çavuşoğlu ile geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya geldiklerini hatırlatan Lavrov, "Bugünkü görüşmemiz, daha sık görüşmemiz ve kilit konularda pozisyonlarımızı teyit etmemiz gerektiğini gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’dan ’Türkiye’ açıklaması: Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz

"PUTİN VE ERDOĞAN ARASINDAKİ DİYALOĞA DEĞER VERİYORUZ"
Lavrov, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getirerek, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor." dedi.

Rusya’dan ’Türkiye’ açıklaması: Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz

İki ülke arasında ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerin de geliştiğine işaret eden Lavrov, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 60 artarak 33 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu bir sınır değildir." diye konuştu.

Rusya’dan ’Türkiye’ açıklaması: Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz

İki ülkenin enerji alanında ortak projeler hayata geçirdiğine dikkati çeken Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin 2020'de devreye girdiğini anımsattı.

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