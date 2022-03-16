Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: "Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz"

"PUTİN VE ERDOĞAN ARASINDAKİ DİYALOĞA DEĞER VERİYORUZ"

Lavrov, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getirerek, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor." dedi.