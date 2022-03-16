Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: "Ankara dengeli çizgi izliyor, ikili ilişkilere ve Erdoğan - Putin diyaloğuna değer veriyoruz"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Ankara'nın pragmatik bir çizgi izlediğini, yaklaşımının son derece dengeli olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getiren Lavrov, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor" açıklamasında bulundu.
16.03.2022 18:35 - Son Güncelleme: 16.03.2022 18:38
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"PUTİN VE ERDOĞAN ARASINDAKİ DİYALOĞA DEĞER VERİYORUZ"
Lavrov, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki siyasi diyaloğa "değer" verdiklerini dile getirerek, "İkili ilişkilerimiz, bölgesel alanda ve geniş çapta istikrarın desteklenmesi için büyük öneme sahiptir. İki taraf da karşılıklı çıkar dengesi çerçevesinde ortaya çıkan sorunlara uygun çözümler bulabiliyor." dedi.