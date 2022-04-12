RAMAZAN İMSAKİYE
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Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı. Tokyo'daki "ikonik eserler" arasında gösterilen bina, "dünya genelinde pratik hayata yönelik kalıcı olarak hizmet vermek üzere inşa edilen ilk kapsül mimari yapısı" olarak kabul ediliyor.

AA
12.04.2022 08:41 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:42
Tokyo’nun simgelerinden Nakagin Capsule Tower yıkılıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tokyo’nun simgelerinden Nakagin Capsule Tower yıkılıyor

Kentin Ginza bölgesindeki Şimbaşi'de 1970-1972'de Japon mimar Kurokawa Kişo tarafından inşa edilen yapının son yıllarda "tadilat gerektirdiği" tespit edildi.

Tokyo’nun simgelerinden Nakagin Capsule Tower yıkılıyor

Bulunduğu lokasyona yeni bina inşa edilmesi amacıyla 2021'de emlak firmasına satılan kentin simgelerinden Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.

Tokyo’nun simgelerinden Nakagin Capsule Tower yıkılıyor

Sakinlerinin geçen ay binayı boşalttıkları duyurulmuştu.

Tokyo’nun simgelerinden Nakagin Capsule Tower yıkılıyor

Prefabrik kapsüllerinin, konaklama dahil bazı projelerde yeniden kullanılması amacıyla parçalar halinde ayrılacak yapının yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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