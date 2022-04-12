Tokyo'nun simgelerinden "Nakagin Capsule Tower" yıkılıyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı. Tokyo'daki "ikonik eserler" arasında gösterilen bina, "dünya genelinde pratik hayata yönelik kalıcı olarak hizmet vermek üzere inşa edilen ilk kapsül mimari yapısı" olarak kabul ediliyor.
12.04.2022 08:41 - Son Güncelleme: 12.04.2022 08:42
Japonya'nın başkenti Tokyo'da müstakil kapsüllerden oluşan Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.
Bulunduğu lokasyona yeni bina inşa edilmesi amacıyla 2021'de emlak firmasına satılan kentin simgelerinden Nakagin Capsule Tower'ın yıkımına başlandı.