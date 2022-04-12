İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol'de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı
Rusya-Ukrayna savaşında bomba iddia ortaya atıldı! Ukrayna'daki savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Mariupol şehrini savunan Azak birliğinden çarpıcı bir iddia geldi. İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı. Kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlar gösterdiği iddia edildi.
12.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.04.2022 09:10
Binlerce hayata mal olan savaşta kimyasal silahlar da sahneye çıktı. İddia Rus ablukası altındaki Mariupol şehrini savunan Azak birliğine ait.
İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kimyasal madde temas eden kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlardan mustarip olmasına yol açtı.