RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Dünya İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol'de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol'de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

Rusya-Ukrayna savaşında bomba iddia ortaya atıldı! Ukrayna'daki savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Mariupol şehrini savunan Azak birliğinden çarpıcı bir iddia geldi. İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı. Kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlar gösterdiği iddia edildi.

12.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 12.04.2022 09:10
İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol’de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

Binlerce hayata mal olan savaşta kimyasal silahlar da sahneye çıktı. İddia Rus ablukası altındaki Mariupol şehrini savunan Azak birliğine ait.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol’de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

İnsansız Hava Aracı ile kente kimyasal bomba atıldığını belirten yetkililer 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin' sebep olduğu ölümcül semptomları da açıkladı.

İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol’de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kimyasal madde temas eden kişilerin solunum yetmezliği ve vestibulo-ataktik sendrom gibi semptomlardan mustarip olmasına yol açtı.

İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol’de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

Ukrayna Parlamentosu ise Rus birliklerinin Donetsk'te nitrik asit ateşlediğine dair raporlar aldıklarını duyurdu.

İHA ile kimyasal bomba attılar iddiası! Mariupol’de zehirli madde alarmı! Ölümcül semptomlar çıktı

Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin kimyasal silah kullanabileceğini ve bu tehdidi ciddiye aldıklarını ifade etti.

SON DAKİKA