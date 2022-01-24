Titanic ile ilgili çok konuşulacak Osmanlı detayı! Gemide Osmanlı vatandaşları mı vardı?
Titanic ile ilgili 110 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şok etkisi yarattı. Güney Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi. İngiliz basınına konulan ve gemi ile ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getiren tarihçi Wetterholm'un sözleri ilginç bir Osmanlı detayına da ev sahipliği yaptı. İşte Titanic faciasının hiç görmediğiniz fotoğrafları ve dikkat çeken Osmanlı detayı.
Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Film ile hafızalara kazınan Titanic bir kez daha gündemde.
15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanic ile ilgili tarihçi Claes-Goran Wetterholm oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
Titanic, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi, uzunluğu 269 metre ve Dünya üzerindeki en büyük insan yapımı hareketli cisim oydu.
Londra'nın Docklands bölgesindeki gemi enkazı hakkında yeni bir sergiyi tanıtmak için Sunday's You dergisine konuşan Wetterholm kurtulanların çoğunun erkek olduğunun altını çizdi.
Wetterholm kaptandan gelen bu emrin, geminin farklı taraflarındaki görevliler tarafından farklı yorumlandığını söyledi.
'Hayatta kalanların kadın ve çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i filikalara sancak tarafından bindi' diyen Wetterholm sözlerine şöyle devam etti;
'Hayatta kaldılar çünkü o tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, içeri girmelerine engel olmadı. Ayrılan son teknelerde çoğunluk erkekti.'