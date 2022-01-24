Titanic ile ilgili çok konuşulacak Osmanlı detayı! Gemide Osmanlı vatandaşları mı vardı?

Wetterholm kaptandan gelen bu emrin, geminin farklı taraflarındaki görevliler tarafından farklı yorumlandığını söyledi.

'Hayatta kalanların kadın ve çocuklar olduğu söylense de bu doğru değil: 323 erkek hayatta kaldı, bunların yüzde 80'i filikalara sancak tarafından bindi' diyen Wetterholm sözlerine şöyle devam etti;

'Hayatta kaldılar çünkü o tarafı tahliye eden birinci subay William Murdoch, içeri girmelerine engel olmadı. Ayrılan son teknelerde çoğunluk erkekti.'