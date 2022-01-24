Rus uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme niyetinin olmadığını iddia ediyor

Rusya ve ABD ile NATO arasında çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifler konusunda müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, Ukrayna meselesinin bu süreçte Batı tarafından kullanıldığını savundu.

Rus uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Askeri uzman Viktor Litovkin, Rusya ile Batı ülkelerinin güvenlik konusunda farklı anlayışa sahip olduğunu belirterek "Batı ile güvenlikle ilgili konularda anlaşmak çok zor. Batı'nın kendi güvenlik anlayışı var. Rusya da bunu asla kabul etmeyecek." yorumunda bulundu.

Güvenliğin dokunulmaz olduğu prensibine dikkati çeken Litovkin, "Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği tekliflerde güvenliğin herkes için eşit olmasını istiyor. Eğer ABD bunu kabul etmezse, Rusya askeri teknik önlemler almak zorunda kalacak." dedi.