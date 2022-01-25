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Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi

Canlı yayında frikik kazası yaşandı. 53 yaşındaki Amerikalı haber sunucusu Tara Brown, canlı yayında 11 Eylül saldırısından kurtulan bir kişi ile röportaj yaptığı sırada elbisesinin düğmelerinin açılması sonucu frikik verdi. Tara, yaşadığı olayı bir süre fark edemedi ve yayına göğüs dekoltesi yansıdı. İşte Tara Brown'un göğüs frikiği verdiği anlar...

25.01.2022 12:14 - Son Güncelleme: 25.01.2022 12:14
Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi

60 Dakika adlı programın sunucusu Tara Brown, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı.

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Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi

11 Eylül'den kurtulan Pasquale Buzzelli ile röportaj yapan 53 yaşındaki sunucu programa önü düğmeli bir bluzla çıktı.

Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi

Konukla sohbete dalan ve refleks olarak ellerini kaldıran Tara'nın ortadaki düğmeleri bir anda açıldı.

Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi

Tara Brown durumu bir süre fark edemedi. Ünlü sunucu yakasına bakınca frikik verdiğini anladı.

Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi
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