Canlı yayında göğüs dekoltesi! Ünlü sunucunun gömlek düğmeleri açılınca frikik verdi
Canlı yayında frikik kazası yaşandı. 53 yaşındaki Amerikalı haber sunucusu Tara Brown, canlı yayında 11 Eylül saldırısından kurtulan bir kişi ile röportaj yaptığı sırada elbisesinin düğmelerinin açılması sonucu frikik verdi. Tara, yaşadığı olayı bir süre fark edemedi ve yayına göğüs dekoltesi yansıdı. İşte Tara Brown'un göğüs frikiği verdiği anlar...
25.01.2022 12:14
- Son Güncelleme: 25.01.2022 12:14
Konukla sohbete dalan ve refleks olarak ellerini kaldıran Tara'nın ortadaki düğmeleri bir anda açıldı.