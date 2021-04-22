Thodex ilk vurgun değil! İşte dünya çapında kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar

Thodex'in bir anda fişi çekerek 2 milyar dolarlık vurgun yapması ve yaklaşık 400 bin yatırımcıyı mağdur etmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Thodex vurgunu, Türkiye'deki kripto para borsalarında ilk olsa da dünyanın birçok ülkesinde geçmişte çok sayıda vurgun yaşandı. İşte kripto para piyasasına damga vuran borsa skandalları...

22.04.2021 15:56 - Son Güncelleme: 22.04.2021 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





