Thodex ilk vurgun değil! İşte dünya çapında kripto borsalarında yaşanan en büyük skandallar
Thodex'in bir anda fişi çekerek 2 milyar dolarlık vurgun yapması ve yaklaşık 400 bin yatırımcıyı mağdur etmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Thodex vurgunu, Türkiye'deki kripto para borsalarında ilk olsa da dünyanın birçok ülkesinde geçmişte çok sayıda vurgun yaşandı. İşte kripto para piyasasına damga vuran borsa skandalları...
22.04.2021 15:56
- Son Güncelleme: 22.04.2021 15:56
Türk kripto para borsası Thodex ani bir şekilde faaliyetlerini durdurdu. Platformun sitesinde bunun geçici bir kapanma olduğu belirtilse de Thodex CEO'su Fatih Faruk Özer'in Tayland'a gittiği öğrenildi. Haliyle yaklaşık 400.000 yatırımcı paralarının akıbetinin ne olduğunu merak ediyor.
Bu gelişme Türk kripto para piyasaları açısından bir ilk oldu. Ancak geçtiğimiz 10 yılda farklı ülkelerde kripto para platformları benzer bir şekilde aniden kapanarak yatırımcıları mağdur etti.
Thodex konusunda daha netleşmesi gereken birçok detay var. Platformdaki kripto paralara ne olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak dünyadaki örnekler maalesef bu tip durumlarda yatırımcının parasını geri alamadığını gösteriyor.
MT. GOX SKANDALI
Kripto para mağduriyeti denince dünyada akla ilk gelen isim Mt. Gox. Japonya merkezli kripto para platformu Mt. Gox 2010 yılında faaliyete geçti. 2013'e gelindiğinde ise Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'i bu platform üzerinden yapılıyordu. Nisan 2014'te ise 850.000 adet Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas açıkladı. O dönemde söz konusu kayıp 450 milyon dolar seviyesindeydi.
Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850.000 Bitcoin'in 200.000 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı