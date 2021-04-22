RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar

Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla vaka, Kovid-19 salgınında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Mezar kazıcıların her gün binlerce cansız insan bedenini yakmasıyla, krematoryum fırınları 24 saat kullanılmaktan eriyor.

22.04.2021 11:31 - Son Güncelleme: 22.04.2021 11:31
SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar

Hindistan'da sağlık sistemi, pandemi başladığından bu yana en hızlı yayılan koronavirüs dalgasıyla baş etmeye çalışırken çöküyor. Mezar kazıcıların her gün binlerce cansız insan bedenini yakmasıyla, krematoryum fırınları 24 saat kullanılmaktan eriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar

HİNDİSTAN'DA KORKUNÇ REKOR
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da, son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla vaka, salgında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar


Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 104 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece ülkede ölenlerin sayısı 184 bin 657'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar

DURMAKSIZIN İNSAN YAKIYORLAR
29 milyon nüfusu olan başkent Yeni Delhi'deki bir krematoryumdan gelen kareler ülkedeki krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Bildirilen ölü sayıları da şüphe uyandırmaya başladı.

SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar


Resmi olarak, toplamda 185 bin kişi, sadece bu ay ise yaklaşık 17 bin kişikoronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak gerçek ölü sayısının daha yüksek olabileceğine inanılıyor.