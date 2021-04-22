SON DAKİKA: Hindistan'da korkutan Kovid-19 rekoru! Sağlık sistemi çöktü: 24 saat durmadan insan yakıyorlar
Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla vaka, Kovid-19 salgınında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Mezar kazıcıların her gün binlerce cansız insan bedenini yakmasıyla, krematoryum fırınları 24 saat kullanılmaktan eriyor.
22.04.2021 11:31
- Son Güncelleme: 22.04.2021 11:31