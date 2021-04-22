Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit
Dolandırıcıların yeni hedefi dünyanın her yerinde Kovid-19 aşısı olmak isteyenler. Pfizer'in Meksika ve Polonyada ele geçirilen sahte aşılarla ilgili açıklamaları "Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Hiç böylesini görmedik" dedirten cinsten. Meksika'da 80 kişiden biner dolar alınarak aşı yerine saf su uygulandı. Polonya'da ise yapılan baskında kırışıklık önlemede etkili hyalüronik asit ele geçirildi.
22.04.2021 16:43
- Son Güncelleme: 22.04.2021 16:43
Mart ayında BBC, internetin "dark web" olarak bilinen kısımlarında, yasadışı yollarla 150 dolara sahte koronavirüs testi, 500 ila 750 dolara ise aşı satıldığını duyurmuştu. BBC'nin haberinde sahte aşı sertifikalarının da 150 dolara alıcı bulduğu ve bu ilanların sayısında son dönemde ciddi bir artış görüldüğü de yer almıştı.