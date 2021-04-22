RAMAZAN İMSAKİYE
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Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Dolandırıcıların yeni hedefi dünyanın her yerinde Kovid-19 aşısı olmak isteyenler. Pfizer'in Meksika ve Polonyada ele geçirilen sahte aşılarla ilgili açıklamaları "Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Hiç böylesini görmedik" dedirten cinsten. Meksika'da 80 kişiden biner dolar alınarak aşı yerine saf su uygulandı. Polonya'da ise yapılan baskında kırışıklık önlemede etkili hyalüronik asit ele geçirildi.

22.04.2021 16:43 - Son Güncelleme: 22.04.2021 16:43
Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Dünyanın Covid-19'a karşı umudu aşılamanın, özellikle yoksul ülkelerde tedarik sorunları nedeniyle aksaması, çok korkunç senaryolar doğurmaya başladı.

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Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Mart ayında BBC, internetin "dark web" olarak bilinen kısımlarında, yasadışı yollarla 150 dolara sahte koronavirüs testi, 500 ila 750 dolara ise aşı satıldığını duyurmuştu. BBC'nin haberinde sahte aşı sertifikalarının da 150 dolara alıcı bulduğu ve bu ilanların sayısında son dönemde ciddi bir artış görüldüğü de yer almıştı.

Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Nisan ayı başında ise Reuters sahte aşı pasaportlarının internetteki fiyatlarının 12 dolara kadar düştüğünü bildirdi. Ajansa konuşan bir sibergüvenlik yetkilisi dark web'de çok sayıda böyle ilan bulduklarını açıkladı.

Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Bu haberlerin yankıları henüz dinmişken Pfizer'den yapılan bir açıklama dünyayı bir kez daha şoke etti.

Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

ABD'li ilaç şirketi, BioNTech işbirliği ile geliştirdikleri ve Türkiye de dahil çok sayıda ülkede uygulanmakta olan aşıların sahtelerinin Meksika ve Polonya'da ele geçirildiğini açıkladı.