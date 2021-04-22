Kovid-19 aşılarında görülmemiş dolandırıcılık! Saf su ve hyalüronik asit

Dolandırıcıların yeni hedefi dünyanın her yerinde Kovid-19 aşısı olmak isteyenler. Pfizer'in Meksika ve Polonyada ele geçirilen sahte aşılarla ilgili açıklamaları "Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Hiç böylesini görmedik" dedirten cinsten. Meksika'da 80 kişiden biner dolar alınarak aşı yerine saf su uygulandı. Polonya'da ise yapılan baskında kırışıklık önlemede etkili hyalüronik asit ele geçirildi.

22.04.2021 16:43 - Son Güncelleme: 22.04.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





