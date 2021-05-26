The Guardian'dan Pfizer/BioNTech aşısı hakkında şoke eden iddia! Sosyal medya fenomenlerine para karşılığı...
Yeni tip koronavirüsle mücadelede dünyanın en etkili aşılarından biri olan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili, İngiliz The Guardian'dan şoke eden bir iddia geldi. Gazetenin gündeme bomba gibi düşen iddiasına göre, kan pıhtısına neden olduğu için birçok ülke tarafından yasaklanan AstraZeneca aşısının itibarını yükseltmek için harekete geçen bir reklam ajansı, Fransız ve Alman YouTuber ve blogger'lara BioNTech'in tehlikeli olduğunu söylemeleri için para verdi.
26.05.2021 16:10
- Son Güncelleme: 26.05.2021 16:10
Koronavirüs salgınında aşı mücadelesi devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1,7 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılama kampanyasını hızla devam ettiren ülkelerde koronavirüs vaka sayıları ve can kayıplarında görülen azalma 'tünelin ucundaki ışık görünüyor' şeklinde yorumlanıyor.
Hal böyleyken İngiliz The Guardian gazetesinin yer verdiği haber gündeme bomba gibi düştü. Oldukça ciddi iddiaların ortaya atıldığı habere göre İngiltere merkezli bir PR ajansı Fransız ve Alman YouTuber ve blogger'lara ulaşarak Pfizer/BioNTech aşısını kötülemeleri için para teklif etti. Mekezi İngiltere'de olan şirketin 'belirgin' Rusya bağlantıları olduğu da haberde yer alan detaylar arasında.