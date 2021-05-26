The Guardian'dan Pfizer/BioNTech aşısı hakkında şoke eden iddia! Sosyal medya fenomenlerine para karşılığı...

Hal böyleyken İngiliz The Guardian gazetesinin yer verdiği haber gündeme bomba gibi düştü. Oldukça ciddi iddiaların ortaya atıldığı habere göre İngiltere merkezli bir PR ajansı Fransız ve Alman YouTuber ve blogger'lara ulaşarak Pfizer/BioNTech aşısını kötülemeleri için para teklif etti. Mekezi İngiltere'de olan şirketin 'belirgin' Rusya bağlantıları olduğu da haberde yer alan detaylar arasında.