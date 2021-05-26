Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 yıla yakındır dünyayı resmen ele geçiren koronavirüs hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Çin'den gelen ve dünyayı şoke eden açıklamaya göre, yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal daha bulundu. Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti. İşte detaylar…
26.05.2021 10:03
- Son Güncelleme: 26.05.2021 10:03