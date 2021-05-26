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Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 yıla yakındır dünyayı resmen ele geçiren koronavirüs hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Çin'den gelen ve dünyayı şoke eden açıklamaya göre, yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dal daha bulundu. Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti. İşte detaylar…

26.05.2021 10:03 - Son Güncelleme: 26.05.2021 10:03
Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Vuhan Viroloji Enstitüsünden araştırmacılar, bu yeni dala ait koronavirüslerin, Kovid-19'a yol açanın "uzak akrabası" olduğunu ifade etti.

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Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen koronavirüs türlerinin şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti.

Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

Dünyayı şoke eden açıklama! Koronavirüs bitmeden akrabası geldi! Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında...

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.