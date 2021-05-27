Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu. Resmi törenle karşılanan General Floros Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren fotoğraflar internet sitesinden yayınlandı. İşte detaylar...
27.05.2021 09:09
- Son Güncelleme: 27.05.2021 09:09