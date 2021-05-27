Vav TV İzle

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ın yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu. Resmi törenle karşılanan General Floros Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi. Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren fotoğraflar internet sitesinden yayınlandı. İşte detaylar...

27.05.2021 09:09 - Son Güncelleme: 27.05.2021 09:09
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısındı, Türkiye'nin geri döndüğünü manşetten veren Yunan medyası ABD'nin kalıcı üs kararının ardından bir başka müttefikle yeni bir dönemin başladığını bildiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

Arka arkaya NATO bünyesinde tatbikatlar gerçekleştiren Yunan ve ABD orduları, Batı Trakya'daki İskeçe yakınlarında bir kez daha CENTAUR 21 adıyla gövde gösterisine girişti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

Helikopterlerin havalandığı, keskin nişancı ve tankların sahne aldığı tatbikatın 17 Mayıs'ta başlayıp 25 Mayıs'ta sona erdiğini açıklayan Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, İngiltere'nin de destek verdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
ABD ile arasından su sızmayan Atina yönetiminin yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Suudi Arabistan'dan Yunanistan'a madalya!

Resmi törenle karşılanan General Floros Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren fotoğraflar internet sitesinden yayınlandı.