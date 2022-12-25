PKK yandaşları yerle bir etti! Paris halkından Fransa hükümetine isyan: Nasıl iyi mi böyle?
PKK sempatizanları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Evlerinden çıkamayan Paris halkı Fransa hükümetine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından PKK'ya verilen destek yüzünden hükümete yüklenen halk "Nasıl iyi mi böyle?" sorusunu yöneltti.
Bugüne kadar Fransa hükümetinin terör örgütü PKK'ya gösterdiği desteğe sinirlenen bazı Fransa vatandaşları Twitter üzerinden nefret kustu. Bir kullanıcı Paris sokaklarının görüntülerini vererek "Aşk şehrinde Noel arifesi. Nasıl çeşitlilik iyi mi?" sözlerien yer verdi.
Başka bir kullanıcı ise "Şu an Paris'teyim ve evet evimden çıkamıyorum" açıklamalarında bulundu.
Paris'in eskiden güzel bir şehir olduğunu ifade eden bir kullanıcı ise hükümetin politikalarını eleştirerek "Paris eskiden güvenli ve güzel bir şehirdi. Şimdi ise suça hizmet eden bir üçüncü dünya lağım çukuru" ifadelerine yer verdi.
Bir kullanıcı ise yine hükümete seslenerek PKK sempatizanlarının sınır dışı edilmesini istedi.Öte yandan Türkiye'nin hedef alındığı olayla ilgili Ankara'dan da açıklamalar gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Men dakka dukka "Çalma kapımı çalarlar kapını" Avrupa'da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, okyanus ötesinin Avrupa'ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi Besle kargayı oysun gözünü..." sözlerine yer verdi.